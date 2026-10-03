El BEI, la Unión Europea y Banco Adopem marcan un nuevo rumbo para el sargazo

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), a través de su dirección dedicada al desarrollo (EIB Global), y el Banco de Ahorro y Crédito Adopem, una entidad financiera dominicana que presta servicio a emprendedores y pequeñas empresas, han firmado un acuerdo de financiación de 5,1 millones de dólares, respaldado por una garantía del EFSD+ de la Comisión Europea y previa aprobación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, para aumentar el acceso a financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas con menos de 10 empleados que desarrollan proyectos relacionados con la recogida, el transporte y el almacenamiento seguro del sargazo en la República Dominicana.

Gracias a esta colaboración con Banco Adopem, se canalizará financiación a largo plazo hacia pequeñas empresas que suelen tener un acceso limitado al crédito.

La financiación del BEI se complementa con una dotación para asistencia técnica de la Comisión Europea por valor de 1,2 millones de dólares, a la que tendrán acceso Banco Adopem y otras entidades financieras dominicanas.

En conjunto, la financiación y la asistencia técnica conforman un paquete del Equipo Europa cuya finalidad es pasar de una limpieza reactiva a una cadena de valor del sargazo segura, sostenible y comercialmente viable que genere oportunidades empresariales locales, contribuya al empleo y refuerce la resiliencia frente al cambio climático.

La llegada masiva de sargazo se ha convertido en un reto ambiental y económico recurrente en todo el Caribe, que afecta a las comunidades costeras, el turismo, la pesca y los ecosistemas marinos.

Al mismo tiempo, existen oportunidades para nuevos modelos de negocio en ámbitos como la recogida, el transporte, el secado y el almacenamiento respetuosos con el medio ambiente, así como determinadas actividades de transformación, siempre que se gestionen adecuadamente los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente.

El acuerdo se anunció con motivo de la Cuarta Conferencia Global Gateway UE-Caribe sobre el Sargazo, que se celebra en Cancún (México).

Este acuerdo apoya la iniciativa emblemática de Global Gateway “Turning the Tide: Sustainable Practices and Economic Opportunities for Sargassum Value Chain Development in the Caribbean Basin” (Cambiar el rumbo: prácticas sostenibles y oportunidades económicas para desarrollar la cadena de valor del sargazo en la cuenca del Caribe), que reúne a la Unión Europea, los Gobiernos del Caribe, instituciones de financiación del desarrollo, investigadores y empresas para promover soluciones comercialmente viables y afianzar la cooperación regional.

La operación no solo contribuirá al objetivo que se ha propuesto la región de recoger 660.000 toneladas de sargazo de aquí a 2027, de las cuales 150.000 toneladas en la República Dominicana, sino que ayudará además a desarrollar usos prácticos y comercialmente viables para la biomasa recogida.

El vicepresidente del BEI Ioannis Tsakiris ha comentado: “El sargazo plantea un importante reto para las comunidades caribeñas, pero también puede generar oportunidades empresariales sostenibles si se dispone de la financiación, la experiencia y las salvaguardias adecuadas. En colaboración con la Comisión Europea y Banco Adopem, estamos ayudando a los emprendedores locales a transformar un desafío ambiental en actividad económica, empleo y una mayor resiliencia frente al cambio climático. Se trata de un claro ejemplo de Global Gateway y el Equipo Europa en acción”.

El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, ha declarado: “La llegada masiva de sargazo supone una amenaza para las comunidades costeras y los medios de subsistencia en todo el Caribe. A través de Global Gateway, la UE colabora con Banco Adopem para apoyar a las empresas a convertir este creciente reto en una oportunidad económica. Al ofrecer a los emprendedores de la República Dominicana conocimientos técnicos y acceso a financiación, estamos ayudando a que este desafío ambiental se transforme en un recurso valioso, que aliente la creación de empleo local y aumente la resiliencia de las comunidades costeras”.

La asistencia técnica, respaldada por los servicios de asesoramiento del BEI, permitirá a Banco Adopem y a los posibles prestatarios a identificar y preparar proyectos financiables, desarrollar soluciones de financiación a medida y reforzar los conocimientos técnicos, las salvaguardias ambientales y el cumplimiento normativo. También se basará en un estudio de la cadena de valor encargado por el BEI, financiado por Luxemburgo a través del Fondo para la Inclusión Financiera y presentado en junio de 2025 a instituciones dominicanas que atienden las necesidades de emprendedores y pequeñas empresas.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, ha señalado: “Banco Adopem está firmemente comprometido con el emprendimiento inclusivo y con las comunidades a las que presta servicio en toda la República Dominicana. Esta alianza nos permitirá apoyar a las empresas locales con financiación y conocimientos para que puedan responder de manera responsable al reto del sargazo, ampliar sus actividades y crear nuevas fuentes de ingresos en las zonas costeras”.

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