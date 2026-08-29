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Efemérides Patrias y Ayuntamiento de El Seibo realizan actos por la Restauración

PERIODICO PRIMICIAS29 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

La entidad encargada de los rituales patrióticos del Estado entregó una donación de libros y símbolos patrios

 

El Seibo. Siguiendo con las actividades patrióticas que honran en el mes de agosto La Restauración de la República, coyuntura singular del heroísmo dominicano que lo inicia el Grito de Capotillo en  Dajabón, un 16 de agosto de 1863, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, conjuntamente con el Ayuntamiento de El Seibo, rindió homenaje a los próceres restauradores y a la identidad dominicana que fue defendida por el movimiento militar, político, social y anticolonialista que derrotó la traición del grupo de Pedro Santana con su anexión al imperio español.

Los actos encabezados por el presidente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe y el alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, iniciaron a las 8:00 de la mañana, con el izamiento de 36 banderas en la plaza Manuela Díez y la interpretación del Himno Nacional; de inmediato pasaron a depositar una ofrenda floral en la plaza municipal de La Restauración donde pronunciaron palabras de exaltación de la memoria histórica del pueblo dominicano.

Posteriormente, Efemérides Patrias hizo una donación de libros y símbolos patrios para la nueva biblioteca municipal y los proyectos culturales que impulsa el Cabildo Seibano.  El alcalde Leo Francis Zorrilla destacó el trabajo conjunto que ambas instituciones han realizado por los valores culturales, familiares y patrios de la sociedad, resaltando que el presidente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe ha desarrollado una línea pedagógica en la que estos valores se conjugan para defender espiritualmente a la sociedad.

El acto contó con la presencia de las autoridades municipales en los diferentes ámbitos institucionales.

Pies de fotos:

 

Juan Pablo Uribe junto a autoridades municipales.

Presidente de Efemérides Patrias se dirige a los presentes.

Los militares en el izamiento de las banderas.

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