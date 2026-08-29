Confecomercio llama a adoptar medidas para contener impacto de combustibles en precios de productos básicos

Santo Domingo.– El presidente de la Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana (Confecomercio), Gilberto Luna, llamó a las autoridades a continuar evaluando medidas que permitan amortiguar el impacto del aumento de los precios internacionales del petróleo y los combustibles sobre los productos de primera necesidad.

Luna explicó que el incremento de los combustibles genera presiones en toda la cadena de comercialización, al elevar los costos de transporte, distribución y otras operaciones, efectos que terminan trasladándose al consumidor.

Al pronunciar un discurso con motivo del 12 aniversario de Confecomercio, planteó mantener mecanismos de compensación cuando las condiciones internacionales lo requieran, fortalecer la producción nacional y mantener una vigilancia permanente sobre la cadena de comercialización, a fin de que los aumentos respondan a costos reales y evitar incrementos injustificados.

También propuso promover acuerdos entre productores, distribuidores y comerciantes para identificar oportunidades de reducción de los costos logísticos y de transporte, especialmente durante períodos de alta volatilidad internacional.

“No se trata solamente de proteger al comerciante. Se trata de proteger al consumidor dominicano y preservar su capacidad de compra”, afirmó.

El presidente de Confecomercio destacó que el comercio detallista constituye el último eslabón de una cadena que comienza con el productor y termina en el hogar, por lo que los comerciantes también resultan afectados cuando aumentan sus costos y deben procurar mantener precios competitivos para sus clientes.

Tecnología y mipymes

Luna consideró, además, que la transformación tecnológica se ha convertido en una herramienta indispensable para elevar la competitividad de los pequeños y medianos negocios.

En ese sentido, señaló la necesidad de facilitar a las mipymes acceso a capacitación, financiamiento y soluciones tecnológicas que les permitan incorporar sistemas de facturación e inventario, pagos electrónicos, plataformas digitales y comercio electrónico, entre otras herramientas.

Asimismo, llamó a fortalecer la unidad del sector comercial y de las mipymes, al considerar que productores, industriales, comerciantes y pequeñas empresas comparten objetivos como generar empleos, dinamizar la economía y contribuir al desarrollo nacional.

Compras públicas

El dirigente empresarial valoró positivamente las iniciativas dirigidas a transparentar y hacer más eficientes las compras públicas, al considerar que un sistema con reglas claras puede ampliar las oportunidades para los productores y fabricantes nacionales.

Sostuvo que cuando el Estado adquiere productos elaborados en el país contribuye a fortalecer la industria local, preservar y crear empleos y dinamizar la cadena productiva, por lo que las compras públicas deben ser también una herramienta para impulsar la producción nacional.

Reconocimientos

Durante el acto, Confecomercio reconoció al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, por su trayectoria y aporte al desarrollo del sector agropecuario, especialmente por su compromiso como productor de arroz.

Tras recibir el reconocimiento, Espaillat Bencosme destacó la importancia de fortalecer la articulación entre productores y comerciantes para construir una cadena agroalimentaria más eficiente, moderna y competitiva.

También fueron reconocidas las empresas Induveca y Bepensa Dominicana, por su respaldo permanente y por ser aliados estratégicos del comercio detallista y de provisiones.

Estos reconocimientos resaltan el valor de quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyen al crecimiento de la producción nacional, la generación de empleos y el fortalecimiento de la economía dominicana.

Al celebrar los 12 años de Confecomercio, Luna destacó el papel del comercio detallista y de provisiones, presente en barrios, municipios y comunidades de todo el territorio nacional.

Afirmó que la organización continuará defendiendo los intereses del sector con responsabilidad, diálogo y propuestas, con el objetivo de contribuir a que los comercios sean más modernos y competitivos, las mipymes tengan mayores oportunidades de crecimiento y los consumidores puedan acceder a los productos que necesitan a precios razonables.

“Cuando fortalecemos al comercio y a las mipymes, fortalecemos también la economía dominicana”, expresó.