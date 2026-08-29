Clima social, cohesión social y etiquetado en la sociedad dominicana
Por Cándido Mercedes
“Si el artista solo copiase la naturaleza, el mejor artista sería el espejo”. (Anónimo).
Asistimos a un momento de crisis e incertidumbre en medio de un cambio epocal.
Metamorfosis en la esfera de la geopolítica, de la geoeconomía, de la geoestrategia, de
las profundas mutaciones climáticas y de la alta velocidad de la tecnología. Ruidos sin
parangón, donde la mentira y la manipulación se instalan sin rubor y sin excusas, donde
se erigen en un decir: ¡mañana será otro día!
Para que la operativización de las grandes transformaciones que asistimos se
instrumentalizara sin concierto, arribó de nuevo al poder el más impresentable de los
presidentes estadounidenses desde 1776, en medio del declive. Ello ha dado lugar a la
volatilidad y a la perplejidad en que hoy nos encontramos. Aun así, hoy, la humanidad
vive mejor que ayer, que hace 100, 50, 30 años. Es la dialéctica de la naturaleza donde
construcción y deconstrucción se equilibran en la destrucción creativa, para cimentar la
transformación humana. Al transformar las adversidades y los obstáculos nos
transformamos socialmente, históricamente. Es el desafío de ayer, de hoy y de mañana
para la humanidad.
Hoy somos mejor, por más que los eclipses nos abrumen y nos expelen a la alegría
emocional de verlos, aunque quedemos ciegos. Por ello, no buscamos a un hombre,
como ya lo diría Homero, en su Ilíada “!Oh, amigos! Sed hombres, mostrad que tenéis
un corazón pudoroso y avergonzaos de parecer cobardes en el duro combate. De los que
sienten este temor, son más los que se salvan que los que mueren; los que huyen, ni
gloria alcanzan ni entre sí se ayudan”. Son los seres humanos, como expresión de
fuerzas sociales, que crean, motorizan y perciben los climas sociales, más allá del clima
de la naturaleza, que escapan, los mitigan, neutralizan y rupturan.
Un clima social se genera por las acciones y decisiones de los hombres y mujeres, en un
entorno determinado, en un grupo o colectivo determinado. El clima, dado su naturaleza
subjetiva, es percibido y como tal, es una expresión del filtro paradigmático, de los
intereses e ideología de cada uno de nosotros. Podemos crear tanto un clima social
positivo como un clima negativo, más allá de la realidad real. A menudo no vemos el
mundo como es, vemos el mundo como somos nosotros.
El clima social es dinámico, coyuntural y enteramente perceptivo. Son sensaciones que
penetran en el estado de ánimo de las personas y ello hace, dado el ambiente que genera
el clima, que nuestras relaciones e interactuaciones sean más del bien vivir y del bien
hacer, en el espacio de una loable convivencia, cooperación, solidaridad. Dicho de otra
manera, cómo nos relacionamos, cuáles son las expectativas que tengo alrededor de mis
congéneres, vale decir, el grado de confianza, de estabilidad en la relación, de la
seguridad en que nos encontramos con los demás, con el ambiente. El clima social se
expresa en cómo nos sentimos como seres humanos en las relaciones con un grupo, con
una organización, con una institución determinada.
En nuestra sociedad los hacedores de opinión pública, sobre todo los actores políticos,
son creadores, de manera permanente, de un clima social negativo en cada época, y
sucede que el clima social, para bien o para mal, afecta la conducta, el comportamiento
de las personas, pues este influye denodadamente en nuestra motivación intrínseca y
extrínseca y por lo tanto, nos crea una especie de diluvio ficcional que nos impide la
eficiencia, la eficacia, la calidad y con ello, la competitividad, la productividad, vale
decir, el verdadero rendimiento. El plus que podemos dar desaparece porque el clima
social negativo ahoga, ahuyenta la creatividad, la imaginación y nos sumerge en el
pesimismo más atroz y visceral.
Un clima social negativo nos enferma como colectivo, como sociedad, nos inmoviliza,
no nos hace ver el mañana con la renovación de la esperanza. El creador del clima
social negativo solo apunta a dibujar el pasado, que ya no existe, con el presente y, por
lo tanto, pierden el horizonte de la proactividad, de la resiliencia y de la empatía.
Aquí, hoy, creemos que las noticias tienen que ser negativas. Pongo el ejemplo de
cientos de miles de dominicanos que se recrean y disfrutan por el Malecón. Nunca he
visto un reportaje de ese interesante clima social. Sin embargo, estoy plenamente seguro
que si dos hombres pelean, decenas de periodistas acuden a visibilizar aquella diferencia
gestionada en la violencia: riña social, reforzando, sin saberlo, el clima negativo. Porque
el clima social es de naturaleza subjetiva, empero, como la percepción, que puede ser
verdadera o falsa, nos lleva a tomar decisiones sobre un terreno que no existe, que ha
sido creado.
El liderazgo de los actores políticos, que no son mayoría, no obstante, parecería que su
“peso” es tan significativo que entre el 80 y 90% de los invitados a los programas de los
medios son los políticos, como si ellos fueran la cantera de las opiniones que generen un
clima social positivo. Veamos lo que es la expresión de un clima social, cuasi tóxico,
ríspido, a través del cristal de ADP, en su caracterización “del ablandamiento al poder”:
1) En el año lectivo 2025 – 2026 dijeron que se quedarían 400,000 alumnos sin
escuelas.
2) El 11 de agosto del presente año, Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, dijo
en una entrevista en el Listín Diario, que 474,000 alumnos se quedarían sin
escuelas: 153,000 en el nivel inicial y 321,000 en otros niveles.
3) Más que convertirse en un verdadero veedor social, con credibilidad, utilizan la
manipulación, la desinformación, la posverdad, como mecanismo de estrategias
para imponerse a los gobiernos de turnos
4) Utilizan las mismas herramientas de pugnacidad, de exacerbación de la
conflictividad como “armas de legitimidad”. Desde los años 1970 del siglo
pasado, ha sido la constancia de un mundo de la Guerra Fría, que la realidad
desmontó hace más de 347 años.
5) Un vaso medio vacío recurrentemente nos hace perder la objetividad y el
equilibrio y el espíritu de la renovación con esperanza.
6) El salto cualitativo de la ADP y sus miembros, en los últimos 13 años, ha sido
extraordinario, ciclópeo. Estaban en una escalera, en primerizo. Hoy, se
encuentran en el piso 10.
Un clima social ora positivamente ora negativamente, difumina o fomenta las sanas
relaciones. Coadyuva, de manera significativa, cuando es un clima positivo de cómo nos
comunicamos desde una comunicación activa, empática, sinérgica. El tratamiento
profesional en los distintos espacios de los actores involucrados, es inapelable,
inexorable, pues todo clima, en sus diferentes dimensiones (positivo, negativo) nos lleva
a una conducta, a un comportamiento cónsono con el ambiente creado. Verbigracia:
Alegría, relajación, ganas de seguir compartiendo, las horas si pasan rápido. Lo
contrario: Ansiedad, angustia, estrés.
Si objetiváramos, desde el 2013, lo que ha significado positivamente la educación para
el Ministerio y la ADP, encontramos:
1) En el 2011 – 2012 el 34% de los profesores tenía licenciatura. Solo un 25% tenía
maestría. El sueldo promedio era de RD$25,668.00 y el sueldo base apenas de
RD$8,972.63.
2) En el 2019 el 85% de los maestros tenía licenciatura y el 40% maestría. Los
maestros de primaria ganaban RD$50,000.00 y los de secundaria:
RD$58,610.00.
3) En el año que transcurre, 2026, el 100% de los maestros tiene licenciatura. Él
66% tiene maestría. El sueldo de los maestros oscila entre RD$55,000.00 y
RD$70,000.00.
4) Los maestros son jubilados/pensionados con el 100% de su sueldo y el INABIE
les otorga la cantidad de sueldos, según los años que duraron en la carrera
docente.
a. Profesores que se jubilan con 30 años de servicio y de 60 años de edad
en adelante, 25 salarios promedio
b. Profesores con 25 años de servicio y 55 años de edad, 20 salarios
c. Profesores con 20 años de servicio, 15 salarios
5) La ADP es el único grupo ocupacional del estado dominicano que tiene un
seguro médico para ellos: SEMMA.
6) Los estudiantes, desde el 2013, reciben alimentación, ropa, útiles (mochilas,
cuadernos, lápices, bolígrafos, mascotas, libros físicos y digitales, transporte).
Auguramos que el próximo año dejemos atrás ese intenso atavismo social institucional,
de cada año hablar de las falencias, ausencias y deterioros de los planteles y centros
educativos. Eso no encaja con una sociedad cuya economía es la séptima de la región.
Es inadmisible ver esa tristeza y esa vergüenza, inaceptable entre el tramo económico y
el tramo social. Un buen clima social facilita de manera activa la cohesión social. En
República Dominicana hay, si se quiere, una contradicción entre el clima social y la
cohesión social desde una perspectiva científica y los factores que miden la cohesión
social.
Por ejemplo, cuando medimos la cohesión social evaluamos la problemática de la
pobreza y la desigualdad. En nuestra formación social la pobreza monetaria ha
disminuido en los últimos seis años de 23% a 16.7%. La desigualdad de 0.41 a 0.38,
medido por el Coeficiente de Gini. El ingreso per cápita estaba en US$7,800.00 dólares
por habitante. Hoy se encuentra en US$11,617.00 dólares de acuerdo al Banco Mundial.
Es lo que se llama las brechas de bienestar. Por el otro lado auscultamos los
mecanismos de inclusión que han mejorado.
Sin embargo, dentro de estos indicadores objetivos, estadísticos, como parte medular de
la cohesión social, se encuentran el grado de sentido de pertenencia, de inclusión y de
confianza institucional, los cuales han mejorado. El permanente clima de la sociología
del deterioro hace que una parte de la sociedad crea que hoy está peor que ayer, desde la
esfera societal. Los seis indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial han
mejorado, tales son:
1) Voz y rendición de cuentas.
2) Estabilidad política y ausencia de violencia.
3) Efectividad gubernamental.
4) Calidad regulatoria del Estado.
5) Estado de derecho.
6) Control de la corrupción.
Porque la cohesión social significa el grado de cooperación, de encuentros y
desencuentros de una comunidad. La manera de como abordamos en conjunto los
obstáculos, las adversidades, la sobrevivencia, en conjunto, en solidaridad. Es el marco
de entrelazamiento, de búsqueda de soluciones colectivas en los espacios públicos e
íntimos. Nos pauta en el grado de integración funcional como sociedad, como grupo,
como colectivo. Es la fuente inagotable, la cohesión social, del sentido de nuestra
naturaleza gregaria. Integración funcional, confianza y solidaridad que se expresan en el
sentido de pertenencia, de búsqueda del bienestar común en aras de un verdadero
pegamento social.
Conducir un adecuado clima social y una loable cohesión social conduce a evitar lo que
se da mucho en nuestra sociedad: el etiquetado, que al decir de Giddens “Es el proceso
por el cual ciertos individuos y grupos sociales son identificados como poseedores de
ciertas características, que les atribuyen otros individuos o grupos que poseen el poder y
la influencia necesarios para que funcionen estas etiquetas”.
Es hora de dejar atrás, de rupturar el etiquetado, el maniqueísmo, la sinrazón que se
dibuja en el hablar sin tapujos, en los prejuicios, estereotipos y discriminación que nos
anulan como sociedad y drenan el clima social y la cohesión social.