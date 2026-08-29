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Medios de ComunicaciónNacionales

Multimedios Primicias SRL se desliga de publicaciones en redes y medios

PERIODICO PRIMICIAS29 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

SANTO DOMINGO, RD.- Multimedios Primicias, que desde principios  de los años 90 con 33 años de existencia  es propietario de de los periódicos Primicias impreso y digital, La Verdad Siempre,  como de otras publicaciones y el programa  Coloquio, que salió al aire y  desde hace 42 años  se divulga por Telesistema 11 y expandido a  Multimedios Su Mundo TV, aclara que publicaciones divulgadas en redes sociales usando ilegalmente el nombre registrado de Primicias, no tiene nada que ver con tales publicaciones.

Lic Alex Jiménez – Director Primicias y Coloquio Tv

Primicias es sólo responsable de  los contenidos dados a conocer por sus medios, Primicias impreso y digital, primicias.net,  primicias.com.do,  Coloquio, como sus medios establecidos en las redes sociales, pertenecientes a Multimedios Primicias SRL, registrados en  las instancias gubernamentales y privadas correspondientes como manda la ley.

El uso ilegal de los medios de Multimedios Primicias SRL es violatorio a la ley y es advertido a quienes se dedican a utilizarlo sin ninguna justificación legal.

Multimedios Primicias SRL insta a quienes utilizan ilegalmente el nombre de Primicias  como medios de comunicación en las redes  desistan para evitar problemas legales.

Primicias identificará y actuará contra quienes ilegalmente utilizan su nombre.

Advierte que Multimedios Primicias y sus Medios tienen un historial de éxito profesional y que pudiera apelar  a firmas de abogados para llevar el caso a los tribunales si quienes  irregularmente utilizan el nombre de Primicias en las redes y otros medios persisten en violar leyes y desconocer el registro legal de este multimedios.

Sobre el programa Coloquio, Multimedios Primicias SRL, hace tambien una advertencia a quienes  utilizan su nombre de manera irregular, a que desistan de su uso para evitar posibles inconvenientes legales.

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