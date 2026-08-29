Multimedios Primicias SRL se desliga de publicaciones en redes y medios

SANTO DOMINGO, RD.- Multimedios Primicias, que desde principios de los años 90 con 33 años de existencia es propietario de de los periódicos Primicias impreso y digital, La Verdad Siempre, como de otras publicaciones y el programa Coloquio, que salió al aire y desde hace 42 años se divulga por Telesistema 11 y expandido a Multimedios Su Mundo TV, aclara que publicaciones divulgadas en redes sociales usando ilegalmente el nombre registrado de Primicias, no tiene nada que ver con tales publicaciones.

Primicias es sólo responsable de los contenidos dados a conocer por sus medios, Primicias impreso y digital, primicias.net, primicias.com.do, Coloquio, como sus medios establecidos en las redes sociales, pertenecientes a Multimedios Primicias SRL, registrados en las instancias gubernamentales y privadas correspondientes como manda la ley.

El uso ilegal de los medios de Multimedios Primicias SRL es violatorio a la ley y es advertido a quienes se dedican a utilizarlo sin ninguna justificación legal.

Multimedios Primicias SRL insta a quienes utilizan ilegalmente el nombre de Primicias como medios de comunicación en las redes desistan para evitar problemas legales.

Primicias identificará y actuará contra quienes ilegalmente utilizan su nombre.

Advierte que Multimedios Primicias y sus Medios tienen un historial de éxito profesional y que pudiera apelar a firmas de abogados para llevar el caso a los tribunales si quienes irregularmente utilizan el nombre de Primicias en las redes y otros medios persisten en violar leyes y desconocer el registro legal de este multimedios.

Sobre el programa Coloquio, Multimedios Primicias SRL, hace tambien una advertencia a quienes utilizan su nombre de manera irregular, a que desistan de su uso para evitar posibles inconvenientes legales.

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