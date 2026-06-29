Efemérides Patrias conmemora el 142 aniversario del natalicio del humanista e intelectual dominicano Pedro Henríquez Ureña

Santo Domingo. – La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, realizó un emotivo acto al conmemorarse este lunes el 142 aniversario del natalicio del humanista, filólogo, crítico, periodista y escritor dominicano Pedro Henríquez Ureña, quien forjó un legado que trasciende las fronteras dominicanas para erigirse como un pilar en la consolidación de la identidad continental, la unidad de la lengua española y la autonomía cultural de Hispanoamérica, marcando un hito en la cultura del siglo XX.

La ceremonia realizada en el Panteón de la Patria, a las 10:00 de la mañana, inició con la caminata solemne hasta el altar del Panteón, seguido del depósito de ofrendas florales, el ritual en la llama votiva y luego se entonaron las notas del Himno Nacional. Acompañaron a Juan Pablo Uribe en el desfile hacia el Panteón, Fernando Arturo Santana, Miguel Estrella y Jacinto Mañón.

Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al ofrecer el discurso de rigor dijo que: “Pedro Henríquez Ureña, cuyo nacimiento recordamos hoy, 29 de junio de 1884, es la consumación del intelectual integral en el discurrir de una vida consagrada a su oficio virtuoso, a sus profundas proyecciones gnoseológicas y a su elevada construcción conceptual, textual y ética humanística. En él tenemos el santo y seña de la cultura intelectual dominicana reconocida con respeto, dignidad y exaltación en sus aportes universales en el mundo epistémico filológico; traspasando en pluralidad sustancial otros conocimientos simbólicos del hombre y la sociedad”.

Uribe destacó que Pedro Henríquez Ureña conjugaba el rigor intelectual de sus estudios transmutados en aportes creativos pioneros, con la mirada y la preocupación por una sociedad y humanidad organizada mejor material y espiritualmente. Es de ahí que en la Comisión Permanente de Efemérides Patrias es válido su juicio que establece: “Para hacer de la obra de nuestra regeneración una realidad viviente y crear una cultura armónica, un progreso vario y fecundo, es necesario dar a las energías sociales un fin, un sentido ideal, una idea fuerza capaz de unificar e iluminar los impulsos dispersos en el espíritu de la raza”.

El presidente de Efemérides Patrias proclamó: «¡Honor y reconocimiento al humanista de mayor proyección internacional de la República Dominicana!», reafirmando el compromiso de la institución con la preservación y difusión del legado de Pedro Henríquez Ureña, considerado una de las más altas expresiones del pensamiento y la identidad cultural dominicana.

Al concluir su intervención recordó la celebración del 70 aniversario de la designación del Panteón de la Patria, que fue construido en el siglo XVIII originalmente y concebido como templo y convento de la Orden de los Jesuitas (Compañía de Jesús), luego fue convertido en mausoleo nacional mediante la Ley 44-63 del 2 de junio de 1956.

También, hizo mención de que con esta ofrenda “se da inicio a las actividades conmemorativas del sesquicentenario del fallecimiento del más grande, del más puro, del más elevado, de los dominicanos, del apóstol de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte, que el 15 de julio se cumplirá 150 años de su muerte en Caracas, Venezuela. Y al mencionar Venezuela nuestro corazón, nuestro amor, nuestro sentimiento profundo hacia el hermano pueblo venezolano que apoyó durante años, al padre de la patria y a su familia, hasta su último aliento; elevamos nuestras oraciones por esta nación que sufrió hasta sus extrañas los embates de un fuerte sismo la semana pasada”, apuntó Uribe.

El acto contó con la presencia del artista plástico Miguel Núñez, el periodista Miguel Pineda López, así como personalidades de la vida nacional del país.

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