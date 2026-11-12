En navidad, ¡a bailar merengue!

Por Venecia Joaquin

El merengue es un género musical, un baile tradicional, símbolo de

nuestra identidad cultural, que proyecta, sin lugar a dudas, la esencia

del dominicano y cautiva al mundo; con razón fue declarado por la

UNESCO, “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad “.

Cuando digo que el merengue proyecta la esencia de los dominicanos

es porque la mayoría de la población y hasta de turistas que nos

visitan, son alegres, extrovertidos, amistosos y lo ponen de

manifiesto con este ritmo musical, se fajan a bailarlo. Cuando se

escucha y no se baila, es como “cuando te miro y no me mira “;

imposible evitar que “suba la bilirrubina”. El merengue inyecta energía

positiva, “es un amor que contamina “ .

Indiscutiblemente, es un ritmo musical que desacata, saca la tristeza

del YO Interior y recuerda que la vida es una y debe disfrutarla, sin

hacerle daño a los demás; a diferencia de otros ritmos, no traza

directrices; te libera; puedes vestirte como quiera, bailarlo sola o

acompañada; reír, aplaudir, mover la cadera, hombros, coquetear;

invita a expresar, sin miedo, tu intimo sentir, nada de apariencias.

“Baile compadre, Juan; baile de medio lado; baile de aquí para allá,

baile “. No importa quien lo interprete ni que orquesta le acompañe,

todos con la misma misión, de dar alegría con un contenido positivo y

educativo, son estupendos; logran los objetivos de que niños, jóvenes

y adultos, de todas las edades, lo disfruten. “Lo mío no es nuevo, no

es cosa de ahora, yo soy merenguero hasta la tambora “

Este género musical tuvo su origen en los campos, en la zona rural de

nuestro país, específicamente de la región Norte, del Cibao, alrededor

del 1850. Por los instrumentos utilizados en su inicio, guira, tambora y

acordeón, aseguran que nació del mestizaje cultural entre las

influencias africanas, indígena y europea. Perico Ripiao es el nombre

coloquial; merengue típico es el oficial. Al principio fue una música

campesina, pero fue trascendiendo; los años 1960 al 1980 fue su

época de oro… “caña dulce, caña brava, dame un gajo de tu caña “;

hoy, con más instrumentos, piano, guitarra, trompeta, etc. y hasta con

letras poéticas y arreglos innovados, tiene proyección mundial… “ojalá

que llueva café en el campo”..

En estas navidades, no añoñemos tristeza; evitémosla, escuchando,

cantando y bailando merengue; despeja la mente, dinamiza el cuerpo.

Ojalá en el país, todas las emisoras de radio y TV, pongan este ritmo

musical con más frecuencia; es una inyección de alegría a la

población; levanta el ánimo e invita a las familias a tomar de manera

diferente las riendas de su diario vivir, desbordando alegría, en pro de

la unión familiar.

Bueno, por algún motivo, el Sumo Creador ha permitido este perfil

extrovertido, alegre, del dominicano y que su esencia se ponga de

manifiesto en el merengue. ” Alabemos todos al niño Jesús, que nació

en Belén y murió en la cruz; a las arandelas, a las arandelas, de mi

corazón”. Es posible que a papá Dios, le complazca, observar los

dominicanos y a toda la humanidad, celebrar el nacimiento de su hijo,

Jesús, bailando merengue en navidad.

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