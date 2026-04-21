Edesur pone en funcionamiento la subestación eléctrica Alfa

En la continuación de un proceso que busca un mayor robustecimiento del servicio, Edesur Dominicana puso en funcionamiento la nueva subestación eléctrica Alfa, que se suma al sistema para ofrecer mayor calidad energética a más de 257 mil clientes del Distrito Nacional, los municipios Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.

La obra que cuenta con una inversión superior a los RD$128.2 millones, contribuirá con una mayor eficiencia, calidad y estabilidad del servicio de electricidad.

Adicionalmente incluye la puesta en funcionamiento de un nuevo transformador de potencia de 40 megavoltioamperios (MVA), que manejará niveles de tensión de 69/12.5 kV.

También, fueron habilitados dos nuevos circuitos y se construyeron tramos de redes eléctricas en las zonas de mayor demanda, que además contribuyen con interconexión estratégica de siete circuitos para facilitar el trasvase de energía.

La nueva subestación Alfa beneficiará de manera directa a los sectores Bayona, Pinos del Paraíso, Manoguayabo, Pueblo Chico, Lamela, El Caliche, Tierra Llana, Bella Colina, Concordia, La Ciénega, Brisas del Norte, Pantoja, Los Girasoles, Palmarejo, La Isabela, Don Gregorio y Villas Claudia.

Además, Alameda, Los Peralejos, Los Girasoles, Altos de Arroyo Hondo, Carmen Renata III, Pantoja, Los Alcarrizos, Holguín, La Venta, San Benito, Villa Aura, Las Caobas, Las Palmas de Herrera, Don Honorio, Santo Domingo Residencial, Puerta de Hierro, Barrio Landia, La Unión, Villa Progreso y El Chucho.

Visited 3 times, 3 visit(s) today