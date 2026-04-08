- Publicidad -
EconomiaEléctricas

Edesur Dominicana informa torrenciales aguaceros originan múltiples averías en sistema eléctrico

PERIODICO PRIMICIAS8 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura
Edesur Dominicana informa que el sistema eléctrico ha sido impactado por múltiples averías producto de los torrenciales aguaceros que han ocurrido en distintas zonas del país.

La empresa distribuidora de electricidad precisa que las lluvias han originado averías en las subestaciones Los Prados, Paraíso y Arroyo Hondo, del Distrito Nacional; del kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa, dejando como resultado la interrupción del servicio de electricidad en distintas zonas.

Asimismo, ha adoptado medidas preventivas desenergizando algunos sectores para garantizar la seguridad de sus clientes frente al peligro por las inundaciones.

En ese sentido, Edesur ha desplegado un amplio operativo de equipos técnicos y brigadas que trabajan intensamente para solucionar los incidentes, con el objetivo de restablecer el suministro en los lugares afectados.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS8 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

La Cámara de Comercio de España en RD respalda la propuesta de Acuerdo Nacional del Presidente Abinader ante la incertidumbre global

8 de abril de 2026

ACOFAVE advierte que ajustes a licitación de camiones compactadores no corrigen irregularidades

8 de abril de 2026

Dominicanos sienten el impacto del petróleo y la inflación

8 de abril de 2026

Recaudaciones de Aduanas crecieron RD$1,328.30 millones en marzo pese a crisis global

7 de abril de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!