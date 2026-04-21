UNAPEC clausura con éxito el CLUFEST 2026 y consolida una nueva plataforma para el cine universitario latinoamericano

Santo Domingo, D.N. 2026 – La Universidad APEC (UNAPEC) celebró la premiación y clausura oficial del Primer Festival del Corto Latino UNAPEC – CLUFEST 2026, un hito académico y cultural que reunió a estudiantes universitarios de América Latina y la República Dominicana en torno al arte del cortometraje. La ceremonia tuvo lugar en Caribbean Cinemas Galerías 360, consolidándose como un espacio de encuentro para la creatividad, la innovación y el intercambio cinematográfico.

La Dra. Alicia Álvarez, decana de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad APEC (UNAPEC), ofreció las palabras de bienvenida durante la premiación y clausura del Primer Festival del Corto Latino UNAPEC 2026, destacando el impacto del evento como un espacio de encuentro para el talento, la creatividad y la expresión cinematográfica.

Durante su discurso, subrayó como uno de los hitos más significativos la firma del Acuerdo Marco de Colaboración entre UNAPEC, Lantica Studios y la Asociación de Entrenamientos Cinematográficos del Caribe (ECC-RD), calificándolo como un paso estratégico para fortalecer la conexión entre la academia y la industria cinematográfica. Esta alianza, explicó, permitirá alinear la formación académica con las exigencias del mercado, impulsando el talento dominicano hacia estándares de competitividad internacional. Álvarez también valoró el desarrollo integral del festival, desde las proyecciones hasta los espacios de debate, destacando el esfuerzo conjunto de instituciones, docentes, estudiantes y aliados estratégicos que hicieron posible esta iniciativa.

En el marco del festival, se celebró la premiación de las distintas categorías del renglón interuniversitario, destacando el talento emergente del cine regional. El reconocimiento a Mejor Cartel de Cine fue otorgado al cortometraje “El loco que pinta”, mientras que en la categoría Mejor Corto Internacional resultó ganador “Sueños”. En Mejor Dirección, el galardón recayó nuevamente en “El loco que pinta”, consolidando su impacto en la competencia. Por su parte, el premio a Mejor Guion fue para “No te dejes matar”, seguido de “Delirio de sangre como”, Mejor Diseño de Producción. En Mejor Montaje, el reconocimiento fue para “Leaked”, y el apartado de Mejor Sonido y Musicalización distinguió a “A través del silencio”.

Posteriormente, se dio paso a las categorías correspondientes a la Universidad APEC (Unapec), donde se resaltó la calidad y creatividad del talento estudiantil. El premio a Mejor Cortometraje y Dirección fue otorgado a “Del otro lado”, producción que también se alzó con los galardones de Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Montaje, consolidándose como una de las propuestas más destacadas de la noche. En tanto, “Ananké” obtuvo el reconocimiento a Mejor Guion, así como en la categoría conjunta de Mejor Diseño de Producción, Sonido y Musicalización.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega del Premio del Público al Corto más Popular, distinción que refleja la conexión directa entre las obras y la audiencia. Este reconocimiento, otorgado mediante votación de los asistentes durante las proyecciones, fue concedido al cortometraje “Al otro lado del altar”, cerrando así una noche que celebró el talento, la creatividad y la fuerza narrativa del cine emergente.

Durante la ceremonia, la universidad reconoció la labor de destacados docentes de la Licenciatura en Cinematografía por su compromiso con la formación de nuevas generaciones del cine dominicano. Fueron homenajeados Guillermo Díaz, Estefani Hasbún, Lucía Román y Carlos Mercado, cuya trayectoria ha sido clave en el desarrollo del talento audiovisual en el país.

La actividad contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito académico y cinematográfico, entre ellas el rector de Unapec, magíster Erick Pérez Vega; el presidente de APEC Cultural, Prof. Carlos Sangiovanni; la doctora Nathalie Almonte, coordinadora de la carrera de Cinematografía Unapec, el director de la Cinemateca Dominicana, Lic. José Enrique Rodríguez; el presidente de ADOCINE, Lic. Danilo Reynoso; el director ejecutivo de la Asociación de Entrenamientos Cinematográficos del Caribe, Lic. Elías Muñoz; el director gerente de SOGESPA, Lic. Nelson Jiménez; la CEO de Cinéate, Lic. Taína Rodríguez; y la coordinadora de la carrera de Cinematografía de UNAPEC, Dra. Nathalie Almonte.

En su primera edición, CLUFEST 2026 contó con la participación de estudiantes y jóvenes realizadores de UNAPEC, así como de universidades dominicanas miembros de ADECAM, entre ellas INTEC, UASD, UNIBE, PUCMM y CHAVÓN. A nivel internacional, se sumaron la Universidad de Lima, la Universidad de Costa Rica y Atlantic University College de Puerto Rico, fortaleciendo así el intercambio cultural y académico en la región.

El festival fue posible gracias al respaldo de importantes aliados institucionales y del sector audiovisual, entre ellos SOGESPA, Caribbean Cinemas, DGCINE, Cinemateca Dominicana, ADOCINE, Cinéate, APEC Cultural, Verbo Taller, ADECAM, FUNGLODE, FELAFACS, Guerrilla Rental, ONDA, JP Chenet y la Asociación de Entrenamientos Cinematográficos del Caribe.

Asimismo, se reconoció la labor del jurado integrado por Elías Muñoz, Taína Rodríguez, y Dahiana Acosta, quienes tuvieron a su cargo la evaluación de las obras participantes.

Como parte del cierre, las autoridades extendieron una invitación al público para el próximo viernes 24 de abril, en el Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib de UNAPEC, donde se realizará una proyección especial con todos los cortometrajes presentados durante el festival.

“Esta noche celebramos el talento, la dedicación y la pasión por el cine”, destacó la institución al agradecer a participantes, jurados, aliados y asistentes por hacer posible esta primera edición.

De esta manera, la Universidad APEC dejó formalmente clausurado el Primer Festival de Cine UNAPEC – CLUFEST 2026, bajo el lema “Cine con Alma Latina”, reafirmando su compromiso con la formación integral, la promoción cultural y el impulso de la industria cinematográfica en la región.

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