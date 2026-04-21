Banco Popular y ADN inauguran Parque Sensorial Mirador Sur

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) inauguraron el Parque Sensorial Mirador Sur, un innovador espacio recreativo inclusivo que fortalece la oferta de áreas públicas accesibles y promueve la integración social, el bienestar y la calidad de vida en la ciudad.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad del Banco Popular, concebida como un eje transversal de su gestión y alineada con los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas. A través de su visión sostenible, la entidad bancaria no solo impulsa las finanzas sostenibles, sino que también actúa directamente sobre el entorno urbano, generando bienestar y un impacto social tangible y medible en las comunidades.

Para la construcción de esta área de juego sensorial, el Popular realizó una inversión de RD$5 millones, destinada a intervenir 340 metros cuadrados diseñados para estimular los sentidos y facilitar la interacción de usuarios con distintas capacidades.

En adición, en el Parque Mirador Sur, de manera complementaria, se ejecutaron trabajos de mantenimiento en distintas áreas, con una inversión adicional de RD$10 millones.

Estas acciones incluyeron la instalación de 90 nuevas lámparas, el remozamiento del área de calistenia, la mejora de la zona de skate, la creación de nuevos baños, la instalación de zafacones y el fortalecimiento del sistema de seguridad mediante cámaras IP, contribuyendo así a un entorno más seguro, ordenado y funcional.

Esfuerzo sostenido en la recuperación de espacios públicos

El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, destacó que, con estas acciones, el propósito de la organización financiera es “promover el crecimiento de las personas, las comunidades y el país en un entorno sostenible, convencidos de que el desarrollo no se mide solo en cifras, sino también en el impacto positivo que generamos en la vida de las personas, cuando la bondad se traduce en acciones concretas y se convierte en un motor real de progreso”.

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional, señora Carolina Mejía, expresó su agradecimiento al Banco Popular por su importante respaldo a esta iniciativa que representa un paso significativo hacia una sociedad más inclusiva, ofreciendo un espacio diseñado específicamente para estimular sus sentidos de forma segura y adaptada a sus necesidades. “Este tipo de iniciativas no solo impacta positivamente en el desarrollo y bienestar de los niños, sino que también sensibiliza a la comunidad sobre la importancia de la inclusión”, sostuvo.

Durante la inauguración, estuvieron presentes los señores Yolanda de la Rosa, directora de Innovación y Proyectos Especiales de la Alcaldía del Distrito Nacional; Voyany Moya, presidente del Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional; Benny Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS); Liz Mieses, diputada por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional; Monika Despradel, presidenta de la fundación Nido para Ángeles; Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo; Odile Villavizar, directora ejecutiva de la Fundación Manos Unidas por Autismo; y María Esperanza Haché, presidenta de la Fundación Yo También Puedo, entre otros.

En representación del Popular, asistieron los señores Luis Esteban Martínez-Murga, vicepresidente del Área de Comunicación y Reputación Corporativas del Grupo Popular; Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Grupo Popular; y José Hernández Caamaño, vicepresidente del Área de Ingeniería y Mantenimiento del Banco Popular.

Referente lúdico en la ciudad

El ingeniero José Hernández Caamaño, vicepresidente del Área de Ingeniería y Mantenimiento del Banco Popular, señaló que la ejecución de este proyecto “cumple a cabalidad con sus objetivos: un espacio que integra la accesibilidad, la recreación y la sostenibilidad”.

El Parque Sensorial Mirador Sur integra equipamiento lúdico inclusivo que lo posiciona como un referente en accesibilidad e innovación.

Entre sus facilidades se incluyen paneles interactivos en braille y lenguaje de señas, instrumentos musicales como xilófonos, módulos de exploración táctil y juegos adaptados, incluyendo columpios para usuarios en silla de ruedas, columpios tipo nido y estructuras de equilibrio. Estas características permiten que personas de todas las edades y condiciones disfruten de experiencias recreativas adaptadas a sus necesidades.

Asimismo, el área cuenta con infraestructura que garantiza accesibilidad universal, incluyendo superficies de caucho para mayor seguridad, aceras tipo rampa, iluminación LED eficiente, señalización informativa y mobiliario urbano, como mesas de picnic y espacios destinados a terapias sensoriales.

Esfuerzo sostenido en la recuperación de parques públicos

La inauguración de este parque forma parte de un esfuerzo sostenido del Banco Popular en la recuperación y mantenimiento de espacios públicos que mejoran los niveles de bienestar de las personas.

Entre 2021 y 2025, la entidad ha contribuido al remozamiento de 19 parques urbanos, beneficiando a más de 11,000 familias, equivalentes a más de 366,000 personas, con una inversión acumulada superior a RD$357 millones.

En ese mismo contexto, esta intervención representa la tercera realizada por el Banco Popular en el Parque Mirador Sur desde 2021, reafirmando su compromiso con la preservación y mejora de este importante pulmón verde de la ciudad.

A través de estas acciones, el Banco Popular reafirma su rol como agente de desarrollo urbano sostenible, trascendiendo su función financiera tradicional para impactar directamente el entorno y contribuir a la construcción de una ciudad más habitable y humana.

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