Primicias 2026, repudio general a turbas de motoconchistas, ¿pretenden repetir en RD lo de las pandillas haitianas?

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, planteado en República Dominicana, México y otras naciones; el pueblo dominicano fustigando la violencia y turbas de motoristas, temores crecientes de que motoristas formen pandillas al estilo de Haití; una intervención policial en Navarrete con un joven de 18 años en estado crítico, la presencia del gobierno dominicano en una cumbre progresista en España, el deterioro de los derechos en América, según Amnistía Internacional; la muerte de un puertorriqueño en Santiago, la cátedra Doctor Julio Brea Franco en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el muy sonado caso del asesinato de un chofer de un camión recolector de basura en Santiago de los Caballeros y siete motoristas acusados del hecho, la evaluación docente, el anunciado paro de actividades en San Juan de la Maguana contra la minería, ocho implicados en la muerte de un chofer en Santiago, las repetidas fallas en el Metro de Santo Domingo, la reapertura del estrecho de Ormuz solicitada por China, la Fuerza del Pueblo denunciando el abandono de comunidades afectadas por las lluvias, una audiencia contra el reglamento del INTRANT sobre las licencias para personas mayores de 65 años, un atropello a derechos constitucionales; el decomiso de 375 paquetes de cocaína en las costas de Baní, son temas de impacto en República Dominicana y el mundo en el trayecto hacia el final del mes de abril de 2026.

OTROS TEMAS

La violencia en Haití

Los altos niveles de violencia en RD

Reclamos de sancion a los motoristas que quitaron la vida a un chofer en Santiago

El doctor Milton Ray Guevara, ex presidente del Tribunal Constitucional, opinando que la vicepresidenta de la República puede reelegirse

Más enfrentamientos violentos en Haití

La violencia de los motoconchistas en el kilómetro 12 de la avenida Independencia con un choque de intereses con guaguas transportan hacia el café de Herrera

El ex presidente Hipolito Mejia considerando que RD no debe meterse en el conflicto Irán-EEUU

La embajadora de Estados Unidos en RD fustigando el discurso sobre la desinformación

Un lema muy criticado de FENAMOTO, » un golpe a uno, un golpe a to»

La temporada de huracanes 2026

Los ruidos y alta velocidad en los vehículos de hijos de papi y mami en el Gran Santo Domingo

Un accidente de tránsito en Cañongo, Dajabón, fallece un raso del ERD

La audiencia preliminar en el caso Jet Set

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La quinta evaluación de desempeño docente

La cumbre de Barcelona y la presencia de RD, la reacción de la embajadora de Estados Unidos sobre ese evento, comidilla en los medios y en las redes sociales

El caso de un fiscal acusado de soborno

La medida de coerción contra motoristas por la muerte de un chofer en Santiago

ECONOMIA

Juan Hubieres, uno de los líderes en el transporte, reclamando al gobierno la reducción en los precios de los combustibles

Las aerolíneas advirtiendo sobre los efectos de falta de combustible en mayo, posibles cancelaciones

El deterioro en el sector agropecuario, según el ex administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster

La amenaza Iraní a cruceros alemanes

El ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE) , doctor Roberto Rosario, reclamando que el gobierno frene el dispendio

El apagón en el Metro de Santo Domingo

El remozamiento en Las Marías, Bahoruco

Un plan de asfaltado anunciado por el presidente Luis Abinader en Guerra

El inicio de la construcción de un parqueo en la Zona Colonial

Lluvias que impactan la economía agropecuaria en diferentes provincias

El desarrollo turístico de Barahona, Higuey, La Romana, Puerto Plata, Bahoruco

La construcción de boulevares en Barahona

INTERNACIONALES

Una fuerza de 1,500 soldados contra las pandillas en Haití

Cuatro aspirantes a la secretaría general de la ONU

El combate del crímen organizado en Chile

La navegación de 27 buques en el estrecho de Ormuz y un impedimento

El agravamiento de la seguridad alimentaria en Haití

Las intimidaciones de motoristas

El encuentro de Cuba con figuras de alto nivel de Estados Unidos

La lógica deprededadora que motiva una advertencia de Amnistía Internacional en nuevo orden

El plan antipandillas en Haití

El inicio de la recuperación económica en Haití

El silencio fustigado por Amnistía Internacional

La expulsion de Canadá de 30 mil migrantes haitianos

La agenda bilaterial entre Haití y República Dominicana abordada con un diálogo

Pie de foto

El precio del café procesado muy caro en República Dominicana, se siente la queja de los consumidores

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