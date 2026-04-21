Nelson Arroyo marca una gestión innovadora en sus primeros 100 días al frente de Aduanas

Santo Domingo, RD. – La Dirección General de Aduanas (DGA), bajo el liderazgo de Nelson Arroyo, celebra sus primeros 100 días de gestión con resultados positivos en las recaudaciones, gracias a la implementación de estrategias focalizadas en sectores claves y un aumento en las divisas, lo que refleja su compromiso con la eficiencia y el desarrollo económico del país.

Logrando, en el primer trimestre de este año, la mayor recaudación en la historia de la DGA para ese periodo. Asimismo, marzo de 2026 es el de mayor recaudación en comparación con años anteriores, concediéndole un periodo histórico a la gestión de su director general.

En cuanto a las divisas, las estadísticas oficiales de Aduanas arrojan resultados positivos que reflejan una notable recuperación y crecimiento en el ingreso de estas, marcando un precedente positivo para la economía nacional. Se incautaron US$725,895, EU€21,450.00, así como RD$35,000.00 en la frontera montos equivalentes a unos RD$46,425,774.54, a la tasa de cambio actual.

El titular de la entidad recaudadora afirmó que el reto central que tiene al frente de la DGA es garantizar una gestión aduanera ágil, predecible y alineada con las dinámicas del comercio global, capaz de facilitar el tránsito eficiente de mercancías, sin comprometer el control, la recaudación ni la seguridad de la cadena logística.

“De manera complementaria, trabajamos en la articulación efectiva con los demás actores del sistema logístico: puertos, aeropuertos, zonas francas y otras entidades del Estado, en el desarrollo del capital humano y en la adopción de estándares internacionales de trazabilidad y cooperación”, expresó Arroyo.Agregó que una Aduana moderna trasciende en su rol recaudador y se consolida como un socio estratégico del desarrollo productivo, del nearshoring y de la atracción de inversión.

Durante el primer trimestre se desarrollaron programas de formación orientados al fortalecimiento de capacidades institucionales, donde más de 1,800 colaboradores han sido capacitados.

Así mismo, colaboradores de la institución representaron a la República Dominicana en la Reunión Anual del Comité de Fortalecimiento de Capacidades de la Organización Mundial de las Aduanas (OMA).

“Hemos concebido una iniciativa de mejora continua, orientada a fortalecer de manera progresiva y sostenible la gestión aduanera en los puntos fronterizos terrestres, al tiempo que promueve el desarrollo de capacidades técnicas y operativas del personal de la institución. Como parte de la misma, se implementará un programa piloto de pasantías operativas, en la que oficiales de aduanas que actualmente desempeñan sus funciones en las distintas administraciones del país participarán, durante un período de un mes, en labores de apoyo en las terminales fronterizas terrestres de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales”, aseguró el funcionario.

Arroyo prometió que dará continuidad a los programas Despacho en 24 Horas (D24H) y Exporta Más (+) mismos que forman parte de un plan estructurado y de una visión integral de Estado, orientada a modernizar y agilizar los procesos aduaneros, tanto en las importaciones como en las exportaciones.

Desde su llegada, ha impulsado iniciativas que promueven la capacitación continua, el desarrollo profesional y la integración de los colaboradores, reconociendo que el recurso humano es el pilar fundamental para el éxito y la eficiencia en el servicio aduanero.

Este enfoque ha permitido mejorar los procesos internos y elevar la calidad de atención, demostrando que el empeño puesto en el capital humano se traduce en resultados positivos para la institución y el país.

“Creo en la importancia de tener un entorno laboral donde haya acercamiento, se fomente la innovación, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia, en eso creo, en una fuerza laboral cada vez más motivada y, juntos, enfrentar los retos del sector aduanero”, aseguró.

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