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Eléctricas

Edesur realiza un amplio operativo de poda y retiro de restos de árboles en colaboración con el Ayuntamiento del Distrito Nacional

PRIMICIAS DIGITAL14 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura

Edesur Dominicana desarrolló un intenso operativo de poda de árboles y retiro de escombros en varias zonas del Distrito Nacional en colaboración con el Ayuntamiento, tras las lluvias y fuertes vientos registrados el pasado lunes.


Brigadas de poda, con camiones canastos y trituradoras, participaron en la jornada que permitió de una forma ágil restablecer el servicio eléctrico afectado por las incidencias climatológicas.
Los trabajos abarcaron la Zona Universitaria, El Vergel, La Esperilla (parcial), Naco (parcial), Honduras y Mata Hambre, sectores pertenecientes a los circuitos UASD102, UASD103, UASD107 y MATA104, que se abastecen de energía de las subestaciones eléctricas UASD y Matadero.


También, debido a incidentes registrados el pasado miércoles, las brigadas de la distribuidora realizaron intensos operativos en La 800, Arroyo Hondo II, Cuesta Brava y La Isabela, correspondientes a los circuitos AHON101 y AHON102, que se alimentan de la subestación eléctrica Arroyo Hondo.
Con estos trabajos Edesur Dominicana contribuye a la seguridad de los usuarios y su entorno, y a ofrecer un servicio más seguro y estable.

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