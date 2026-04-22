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Aumentan los fallecimientos de menores en EE. UU. por balas; algunos hechos han sucedido en NYC

Ramón Mercedes22 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Los fallecimientos de menores de edad a causa de balas en Estados Unidos continúan aumentando cada día.

Tras el asesinato de ocho menores en la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, se reportaban 307 menores fallecidos y 824 heridos, algunos de gravedad.

Para la noche de este martes, se reportaban 317 menores fallecidos, lo que representaba un aumento de 10 nuevas víctimas; asimismo, los heridos sumaban 836, con un incremento de 12 nuevos casos.

Esta ciudad de NY ha sido escenario de algunos de estos lamentables hechos, entre ellos las muertes de dos menores en Brooklyn por balas perdidas; un niño de 9 años en el 391 de la avenida Bristol y una niña de siete meses, impactada en las calles Moore y Humboldt. Su hermanito, de dos años, resultó herido.

Además, un joven de 15 años fue asesinado a tiros en el parque Eisenhower, ubicado en East Meadow, en Long Island, y otros dos resultaron heridos en el mismo incidente.

Las pérdidas de vidas humanas a causa de balas en el territorio estadounidense, en lo que va del presente año, ascienden a 3,825 fallecidos y 6,586 heridos, muchos de ellos en estado grave.

Las estadísticas se publican en la entidad “Archivo de Violencia Armada” (GVA), con sede en Washington, DC, cuya misión es documentar incidentes de violencia armada y delitos con armas de fuego a nivel nacional.

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Ramón Mercedes22 de abril de 2026
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