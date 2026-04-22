Gobernadora NY: Si existe «causa probable» una persona haya cometido un delito grave o violento, el NYPD colabore con ICE

NUEVA YORK.- La gobernadora de este estado, Kathy Hochul, propuso este fin de semana permitir que el NYPD colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si existe «causa probable» de que una persona haya cometido un delito grave o violento.

Hochul se reunió con legisladores estatales, con quienes discutió su propuesta, que debe incluirse en el presupuesto, cuya aprobación está retrasada.

Asimismo, propuso que ICE no pueda realizar redadas en lugares sensibles, como iglesias o escuelas, y que se prohíba a la policía cooperar con agentes de inmigración, usar las cárceles locales y cubrirse el rostro.

«Los policías locales deberían centrarse en los delitos locales, mantener nuestras calles seguras, responder a emergencias y perseguir a traficantes de armas y delincuentes violentos», indica Hochul.

«Esto es algo que muchos agentes del orden desean; concentrarse en las comunidades donde los contribuyentes pagan sus salarios para hacer su trabajo y protegerlas», añadió.

No obstante, lo que ha generado críticas es permitir que el NYPD colabore con ICE si existe «causa probable» de un delito grave o violento, pero no por una infracción o violación, ya que las organizaciones temen que se utilice de forma arbitraria.

La ONG Legal Aid Society, la organización más antigua y grande de Estados Unidos, aseguró que la propuesta de la gobernadora, al permitir la cooperación entre la policía y agentes de ICE en determinados casos, abre la puerta a la discriminación y al abuso.

«Cualquier política que otorgue a las fuerzas del orden estatales o locales amplia discrecionalidad para colaborar con las autoridades federales de inmigración corre el riesgo de abrir la puerta a la discriminación y el abuso», y puede derivar en una «erosión de la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las instituciones locales», apunta la organización.

Otra ONG, “Se Hace Camino NY”, afirmó que la colaboración por “causa probable” es un «retroceso» en el esfuerzo por proteger a todos los neoyorquinos de los abusos de agentes de inmigración.

Yasmine Farhang, directora ejecutiva de Immigrant Defense, precisa que la “causa probable” no es más que un capricho arbitrario en el momento inicial de la detención.

Por lo tanto, la propuesta equivaldría esencialmente a tolerar e incentivar cualquier colusión entre las fuerzas del orden locales y el ICE, permitiendo que se inventen cualquier pretexto para presentar cargos penales», sentencia.

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