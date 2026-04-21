ARMADA Y DNCD COORDINAN ACCIONES CONJUNTAS PARA MAXIMIZAR EFICACIA CONTRA NARCOTRÁFICO.
El comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, recibió en su despacho al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Al finalizar la reunión, los titulares dirigieron sus felicitaciones al personal que integra las embarcaciones; oficiales y alistados, que ejecutan arduamente cada tarea como parte de una planificación detallada y conducida con un alto nivel de responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio. Exhortándoles a mantenerse firmes y éticos en la continua interoperabilidad que busca día a día maximizar la eficacia contra acciones ilícitas, aplicando mejoras continuas a los procesos operacionales conjuntos en beneficio de la seguridad de la nación.