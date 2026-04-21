ARMADA Y DNCD COORDINAN ACCIONES CONJUNTAS PARA MAXIMIZAR EFICACIA CONTRA NARCOTRÁFICO.

El comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, recibió en su despacho al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron temas de interés común relacionados con el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional para el combate del narcotráfico por vía marítima, toda vez que analizaron cada aspecto en que intervienen en estas operaciones dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa.

El Comandante General de la Armada reiteró el compromiso irrestricto de la institución de continuar apoyando a la DNCD y a todas las agencias del Estado en la protección de las aguas jurisdiccionales, destacando la labor conjunta que realizan ambas entidades a través de operaciones coordinadas y su vinculación directa con agencias aliadas internacionales que trabajan de manera sinérgica para combatir el narcotráfico, el crimen transnacional y mitigar los efectos de sus males colaterales.

De su lado, el presidente de la DNCD reconoció el apoyo permanente y la capacidad operacional demostrada por la Armada Dominicana, señalándolo como un factor clave en los resultados estadísticos, las incautaciones realizadas en los últimos meses y en la salvaguarda de la soberanía nacional.

Al finalizar la reunión, los titulares dirigieron sus felicitaciones al personal que integra las embarcaciones; oficiales y alistados, que ejecutan arduamente cada tarea como parte de una planificación detallada y conducida con un alto nivel de responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio. Exhortándoles a mantenerse firmes y éticos en la continua interoperabilidad que busca día a día maximizar la eficacia contra acciones ilícitas, aplicando mejoras continuas a los procesos operacionales conjuntos en beneficio de la seguridad de la nación.

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