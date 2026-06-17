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Eléctricas

Edesur instalará este jueves un transformador de potencia en subestación eléctrica Yaguate, en San Cristóbal

Los trabajos forman parte del plan de expansión que desarrolla la distribuidora

PRIMICIAS DIGITAL17 de junio de 2026
3 1 minuto de lectura

Edesur Dominicana instalará este jueves un transformador de potencia en la Subestación eléctrica Yaguate, en San Cristóbal, con el propósito de elevar la capacidad y garantizar mayor estabilidad en el suministro en esa provincia sureña.
Para el desarrollo de los trabajos será desplegado un operativo técnico con la finalidad de mover y colocar el potente equipo, lo cual ameritará la interrupción provisional del suministro eléctrico en horario aproximado de 8:00 am a 8:00 pm.
Entre los sectores del municipio de Yaguate que serán impactados con esas labores figuran el Centro del Pueblo, Los Rieles, Doña Ana, El Corte, Boca de Mana, Las Lagunas, Mini Central Nizao Najayo, Semana Santa, Caoba, Pajarito, Los Haitises, Cabria Abajo, Niza, Najayo al Medio y Miracielo.
Asimismo, Playa Najayo, Duveaux, La Loma, Ingenio Nuevo, Carretera hacia Palenque, Carretera Najayo a Boca de Nigua, Los Yagrumos, Najayo Abajo, Palenque, La Jagua y Lucas Díaz.
Estas labores forman parte del programa de expansión a largo plazo que desarrolla Edesur, con el propósito de garantizar un servicio de electricidad de mayor eficiencia, calidad y estabilidad.

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