Edeeste brinda atención rápida a reportes de avería por efectos de tormenta Melissa

Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste)

informa que ha brindado atención rápida a los reportes de averías generados

desde el pasado martes hasta la fecha por los efectos indirectos de la tormenta

tropical Melissa.

Edeeste señala que de un total de 3,295 reportes registrados en el sistema han

dado solución a 2,320 y que otros 975 serán atendidos a la medida que las

lluvias disminuyan.

La distribuidora asegura que a pesar las condiciones climáticas que provoca la

tormenta Melissa sobre República Dominicana, el nivel de abastecimiento

energético se ha mantenido por encima del 96.11% y con una demanda

aproximada de 788.4 MWh.

En ese sentido, Edeeste exhorta a los clientes dentro de su área de distribución

canalizar a través de los canales institucionales cualquier tipo de situación que

se presente en el servicio eléctrico para fines de viabilizar la solución

necesaria.

Asimismo, llama a estar atentos a los informes ofrecidos por el Centro de

Operaciones de Emergencias (COE), autoridades del sector eléctrico y del

Estado en general.

Medidas adoptadas

Ante el anuncio de los efectos que tendría la tormenta tropical Melissa sobre

gran parte del territorio nacional, la empresa distribuidora adoptó las medidas

preventivas establecidas en su Plan de Contingencia, las cuales van dejando

como resultado la rápida atención a cada reporte.

Entre las disposiciones puestas en marcha por Edeeste figura la disponibilidad

de los vehículos, equipos y envío de materiales estratégicamente ubicados en

puntos claves, abastecimiento de combustible, entre otros.

Cabe resaltar que, el Plan de Contingencia de Edeeste ha estado enfocado en

dar prioridad a los circuitos que alimentan centros de seguridad nacional,

hospitales, acueductos, refugios y otras instituciones sensibles del Estado.

Edeeste agradece a sus clientes la comprensión a la situación que coloca la

tormenta tropical Melissa en diversos puntos clave como el Gran Santo

Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.