Edeeste brinda atención rápida a reportes de avería por efectos de tormenta Melissa
Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste)
informa que ha brindado atención rápida a los reportes de averías generados
desde el pasado martes hasta la fecha por los efectos indirectos de la tormenta
tropical Melissa.
Edeeste señala que de un total de 3,295 reportes registrados en el sistema han
dado solución a 2,320 y que otros 975 serán atendidos a la medida que las
lluvias disminuyan.
La distribuidora asegura que a pesar las condiciones climáticas que provoca la
tormenta Melissa sobre República Dominicana, el nivel de abastecimiento
energético se ha mantenido por encima del 96.11% y con una demanda
aproximada de 788.4 MWh.
En ese sentido, Edeeste exhorta a los clientes dentro de su área de distribución
canalizar a través de los canales institucionales cualquier tipo de situación que
se presente en el servicio eléctrico para fines de viabilizar la solución
necesaria.
Asimismo, llama a estar atentos a los informes ofrecidos por el Centro de
Operaciones de Emergencias (COE), autoridades del sector eléctrico y del
Estado en general.
Medidas adoptadas
Ante el anuncio de los efectos que tendría la tormenta tropical Melissa sobre
gran parte del territorio nacional, la empresa distribuidora adoptó las medidas
preventivas establecidas en su Plan de Contingencia, las cuales van dejando
como resultado la rápida atención a cada reporte.
Entre las disposiciones puestas en marcha por Edeeste figura la disponibilidad
de los vehículos, equipos y envío de materiales estratégicamente ubicados en
puntos claves, abastecimiento de combustible, entre otros.
Cabe resaltar que, el Plan de Contingencia de Edeeste ha estado enfocado en
dar prioridad a los circuitos que alimentan centros de seguridad nacional,
hospitales, acueductos, refugios y otras instituciones sensibles del Estado.
Edeeste agradece a sus clientes la comprensión a la situación que coloca la
tormenta tropical Melissa en diversos puntos clave como el Gran Santo
Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.