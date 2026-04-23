Economía dominicana registra crecimiento interanual de 5.1 % en marzo 2026

Las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE) del mes de marzo de 2026 reflejaron un incremento interanual de 5.1 %, constituyendo el ritmo de expansión de la actividad económica más elevado de los últimos once meses. Con este resultado, el crecimiento promedio acumulado durante el primer trimestre del año se sitúa en 4.1 %.

Cabe señalar que el comportamiento de marzo de 2026 obedece principalmente al desempeño interanual favorable del valor agregado real del sector Construcción (8.0 %), Manufactura de Zonas Francas (7.8 %), Intermediación financiera, seguros y actividades conexas (7.0 %) y las actividades del sector Servicios en su conjunto (5.9 %), destacándose entre estas últimas Hoteles, Bares y Restaurantes (8.0 %), Transporte y Almacenamiento (7.6 %), Salud (6.4 %) y Comercio ( 5.1 %). Adicionalmente, registraron un crecimiento positivo la Manufactura Local (3.9 %) y la Agropecuaria (2.4 %).

El sector construcción registra una variación interanual de 8.0 % en marzo de 2026 impulsada principalmente por un mayor dinamismo en la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos. Asimismo, la reducción de las tasas de interés activas ha contribuido a ampliar el acceso al crédito, dinamizando la actividad del sector. Este desempeño se refleja en el incremento del volumen de ventas de insumos clave, como el cemento y las estructuras metálicas, en comparación con el mismo período de 2025.

En lo concerniente al resultado de las restantes actividades industriales en marzo, la manufactura de zonas francas exhibió un crecimiento interanual de 7.8 %, desempeño que se ve reflejado en las exportaciones bajo este régimen que registraron un incremento interanual de 8.0 % en el referido mes. En el caso de la minería, la actividad registró una variación interanual de 4.3 %, asociada a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y arena, grava y gravilla. De igual forma, la manufactura local creció 3.9 %, sustentada por el comportamiento de la elaboración de bebidas alcohólicas, las otras industrias manufactureras y la producción de otros productos alimenticios.

En relación al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, este exhibió una variación interanual de 8.0 % en el mes de marzo, lo que responde principalmente al incremento en la llegada de pasajeros no residentes vía aérea, la cual alcanzó un hito histórico, al ser la primera vez que el país supera la cifra de 900,000 turistas en dicho mes. En términos acumulados, se recibieron 2,603,645 turistas por los distintos aeropuertos del país en los tres primeros meses de 2026, significando un crecimiento de 12.2 %, respecto al mismo período del año 2025.

Asimismo, la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas experimentó un crecimiento interanual de 7.0 %, reflejando en gran medida la expansión de 7.9 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$185 mil millones adicionales con respecto a marzo del año 2025, así como al desempeño favorable de los ingresos por primas y comisiones del conglomerado de empresas representado en esta actividad.

En cuanto al sector agropecuario, el mismo evidenció un crecimiento interanual de 2.4 % impulsado por el aumento en la producción de guineo, aguacate, cacao, plátano, huevos, entre otros rubros.

Finalmente, es importante destacar que el Banco Central de la República Dominicana, continuará monitoreando el desempeño de la economía dominicana ante el desafiante entorno internacional imperante, marcado por elevados niveles de incertidumbre derivados de tensiones geopolíticas. En este contexto, la orientación de la política monetaria y las condiciones financieras internas se mantienen alineadas con el objetivo de mantener la estabilidad de precios, preservando la estabilidad macroeconómica.

Jueves 23 de abril de 2026

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