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Asociación de Bancos de la República Dominicana reconoce labor del ministro David Collado

PRIMICIAS DIGITAL28 de abril de 2026
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Santo Domingo, República Dominicana. – La Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana reconoció la destacada labor del ministro de Turismo, David Collado, por su transparencia y su incansable trabajo en favor de la promoción de la inversión en el sector turístico del país.
La entidad destacó que la gestión del ministro ha contribuido de manera sustancial a la dinamización de la economía nacional, impulsando el crecimiento del turismo, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y promoviendo iniciativas que generan bienestar y desarrollo para el país.
Asimismo, resaltó que el liderazgo de Collado ha permitido consolidar a República Dominicana como uno de los destinos turísticos más atractivos de la región, gracias a una visión estratégica enfocada en la sostenibilidad, la promoción internacional y la atracción de nuevas inversiones para el sector.
La distinción fue entregada durante el “Foro Capital, Confianza y Crecimiento”, realizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana junto a la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, en el que se presentaron los avances del turismo y su impacto en el desarrollo económico del país.
Durante el reconocimiento, representantes de la asociación valoraron el compromiso del ministro con la transparencia y la colaboración entre los sectores público y privado, elementos que han sido clave para el fortalecimiento de la industria turística y el crecimiento económico nacional
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