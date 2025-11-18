Rómulo Gallegos no fue solo un novelista. Fue maestro, ensayista y presidente de Venezuela. Elegido en 1947, derrocados meses después por un golpe militar, pasó varios años en el exilio. Su figura está profundamente ligada a la historia de su país. Y Doña Bárbara, publicada en 1929, es tanto una obra literaria como un acto de fe en el destino de Venezuela. La novela nace en un contexto de transformación.

El llano venezolano, escenario de la historia, es un territorio marcado por la violencia, el latifundio, la ley del más fuerte. Pero también es un espacio de belleza poderosa, abierto a la posibilidad del cambio. Ahí se encuentran los dos grandes protagonistas de esta novela simbólica: Santos Luzardo y Doña Bárbara. Santos representa la ley, la razón, el ideal civilizador. Llega desde la ciudad con la intención de vender sus tierras, pero se encuentra con una realidad que lo transforma. Doña Bárbara, en cambio, es fuerza bruta, instinto, naturaleza salvaje. Dueña de la hacienda ‘’El Miedo’’, es temida, respetada y odiada por igual. Es la gran figura femenina de la narrativa hispanoamericana: brutal, herida, sensual, poderosa.

Gallegos nos plantea una oposición simplista entre civilización y barbarie. Al contrario: propone una integración. No se trata de destruir lo salvaje, sino de transformarlo. Santos Luzardo no llega a imponer su voluntad, sino a reconciliarse con sus raíces. Y Doña Bárbara, en el fondo, no es solo una villana: es una mujer marcada por la violencia, que busca control y venganza en un mundo dominado por hombres. El conflicto entre ellos es ideológico, económico, emocional. Se atraen y se enfrentan. Y el desenlace es, al mismo tiempo, un triunfo del orden y una pérdida irreparable. Porque la derrota de Doña Bárbara es también el final de un mundo, de una forma de vida. Doña Bárbara es una novela de paisajes.

Gallegos describe el llano con un fervor casi religioso. Cada amanecer, cada relámpago, cada brisa tiene un significado. Y ese entorno no es neutro: influye en los personajes, los modela. La naturaleza es casi un personaje más, con una presencia constante y transformadora. El estilo de Gallegos es clásico, inflado a veces por una retórica apasionada, pero siempre eficaz para construir una atmosfera de drama y tensión. Usa nombres simbólicos (Santos Luzardo, Doña Bárbara, la hacienda ‘’El Miedo’’, el extranjero Mr. Danger) y estructuras casi alegóricas para representar fuerzas en conflicto. Pero lo que logra va más allá de la fábula: hay carne, pasión, lucha. La novela puede leerse coma una revisión optimista de la vieja dicotomía entre civilización y barbarie.

Gallegos propone una solución: un progreso que respete lo autóctono, una modernidad que un anule las fuerzas naturales, sino que las canalice. Y eso es lo que Santos acaba por entender: no debe huir a Europa, sino quedarse, asumir la tierra, trabajarla, civilizarla desde dentro. Con esta visión, Doña Bárbara se vuelve un texto fundacional, profundamente latinoamericano. El lenguaje, el paisaje, los personajes y el conflicto están enraizados en una realidad concreta, pero sus implicaciones son universales. La figura de Doña Bárbara, además, tiene un eco que atraviesa décadas. Es una precursora de las grandes mujeres fuertes y complejas de la literatura posterior. No es extraño que su personaje haya sido llevado al cine y la televisión, aunque en versiones simplificadas que no siempre captaron su ambigüedad.

Doña Bárbara es una novela de transición: entre la Venezuela arcaica y la moderna, entre lo telúrico y lo racional, entre la violencia y la ley. Gallegos, como autor y como ciudadano, creyó en esa transición. Y su novela al encarna con fuerza, con pasión, con una fe que aun conmueve.

Leerla hoy es asomarse a un momento crítico de la historia latinoamericana, pero también es encontrarse con una obra que sigue viva. Que todavía nos habla de lo que somos y de lo que podemos ser.

