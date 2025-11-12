Con Don Segundo Sombra, publicada en 1926, Ricardo Guiraldes logró algo inédito: unió la esencia telúrica de la pampa argentina con las formas más refinadas de la narrativa europea moderna. El resultado es una novela que no sólo celebra el gaucho como figura mítica, sino que también plantea un viaje espiritual, una formación interior. Guiraldes, nacido en Buenos Aires en 1886, vivió entre dos mundos. Por un lado, el de la estancia y los gauchos, con los que convivió desde niño. Por otro, el de la alta cultura europea, especialmente la francesa, que conoció de primera mano. Fue un lector voraz, un viajero incansable, un escritor inquieto que transitó la poesía, el cuento y la novela. Aunque escribió varias obras, Don Segundo Sombra fue su gran triunfo, y llegó al final de su vida: apenas un año después de su publicación, murió en París.

La novela está narrada en primera persona por un joven sin nombre, que solo hacia el final sabremos que se llama Fabio Cáceres. Al principio es un adolescente sin rumbo, sin identidad definida. Hasta que aparece Don Segundo: un gaucho experimentado, parco, estoico, que se convierte en su guía y maestro. Juntos recorren la pampa, viven como reseros, atraviesan pruebas, peligros, silencios. El muchacho aprende a cabalgar, a trabajar, a callar.

Aprende, sobre todo, a ser libre. La relación entre ellos es de iniciación y transmisión: el gauchito encuentra en Don Segundo no solo una sombre que lo acompaña, sino un modelo a seguir. El nombre del protagonista es revelador: es una sombra que crece bajo otra. Pero esa sombra, con el tiempo, se vuelve sustancia. Al final de la novela, Fabio ya es otro: ha heredado tierras, ha asumido una identidad, está listo para caminar solo. Don Segundo, entonces, desaparece. Su función está cumplida. La novela puede leerse como un Bildungsroman, es decir, una novela de formación, pero también como una elegía: la del mundo gauchesco el cual al mismo tiempo está por desaparecer. Guiraldes retrata ese universo con una devoción poética, casi mística.

No intenta documentarlo, sino evocarlo. No busca el realismo exacto, sino la esencia profunda. Por eso, Don Segundo Sombra es una novela simbólica. Cada escena es un rito, cada paisaje una revelación. La pampa no es sólo un espacio: es un camino interior. Un lugar de pruebas y aprendizajes, donde el silencio enseña y la soledad transforma.

Guiraldes logra esto con un lenguaje preciso, contenido, que a diferencia del estilo desbordado de Rivera, se apoya en la sobriedad y en la sugestión. Las frases son breves, intensas. El vocabulario, austero pero cargado de resonancias. Hay una musicalidad en la narración que transforma la experiencia en una especie de meditación. Y sin embargo, la novela ha sido también objeto de críticas. Algunos la ven como una idealización del gaucho desde la mirada de un estanciero. Otros cuestionan el desenlace, en el que el joven libre termina como dueño de tierras.

Pero lo que importa en Don Segundo Sombra no es el destino final, sino el camino recorrido. Lo que queda es el retrato de una transmisión. Un mundo de valores que se hereda, que se aprende al andar. Y también una forma de escribir que supo unir la tradición criolla con las corrientes más sofisticadas de su tiempo. Don Segundo Sombra es, en ese sentido, una novela doblemente fundacional: por lo que dice y por cómo lo dice. Y es, sin duda, una de las cumbres de la literatura argentina.

Visited 15 times, 15 visit(s) today