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Promipyme plantea nueva regla técnica de tarificación del microcrédito para fortalecer la sostenibilidad de las MIPYMES

PRIMICIAS DIGITAL28 de septiembre de 2026
1 2 minutos de lectura
SANTO DOMINGO, RD.- El director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), economista Fabricio Gómez, presentó el estudio titulado “Banca, Microfinanzas y Crecimiento Económico Promipyme: Costo de oportunidad del capital y precios del microcrédito”, a estudiantes de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PCMM, donde planteo nuevas técnicas para fortalecer la sostenibilidad de las Mipymes.
El acto tuvo lugar en el Salón Octagonal (Aula VPO-02) del Edificio de Postgrado de la PUCMM, de Santo Domingo, en donde participaron estudiantes y autoridades de la facultad de Economía, y simultáneamente, de forma digital, de la filial de Santiago de los Caballeros.
En el marco de este encuentro, el director general de Promipyme, Fabricio Gómez, planteó un innovador plan de investigación y propuesta metodológica orientada a fortalecer el esquema del microcrédito en la economía nacional.
Elaborado por la Dirección de Inteligencia de Negocios (DIN) de Promipyme- con la autoría de Ferlisa Báez y Fernando Morbán-, el documento de trabajo analiza la tarificación para instituciones públicas sin captación de depósitos.
El estudio propone fijar la tasa de interés de referencia estableciéndola a la tasa natural de interés, estimada mediante el modelo semiestructurar de Laubach y Williams (2003) y el Filtro de Kalman.
Esta metodología permite aislar la tasa de las fluctuaciones coyunturales de liquidez y capturar las fricciones estructurales de la economía dominicana, como la informalidad, la baja profundidad financiera y la concentración bancaria.
Dentro de sus aspectos centrales, la propuesta plantea sustituir la tasa fija tradicional del 12 % por una regla operativa de política estructurada en tres etapas.
La primera etapa, define el retorno nominal requerido; la segunda aplica la condición de no arbitraje según los segmentos de riesgo y la probabilidad de incumplimiento o atraso; y la tercera establece bandas institucionales con pisos y techos de tasa.
El plan técnico demuestra que la aplicación de una tasa uniforme puede ocasionar distorsiones graves como el racionamiento del crédito, subsidios cruzados, selección adversa y asignación ineficiente de recursos.
Ante esto, la investigación resalta la necesidad de migrar de subsidios implícitos a un esquema transparente y explícito, donde la tasa técnica se determine por fundamentos económicos y el apoyo estatal se defina de manera focalizada para cada operación.
“Con este nuevo enfoque metodológico alineamos los incentivos entre los prestatarios y la institución, reduciendo los problemas de información asimétrica y optimizando la asignación de crédito para impulsar la productividad del sector microempresarial dominicano”, puntualizó el director general de Promipyme.
Por Promipyme, también participaron Tamara Vázquez, subdirectora de Planificación Estratégica, Desarrollo y Gestión  Internacional,  quien tuvo a su cargo la coordinación del primer encuentro académico que realiza Promipyme con la PCMM, asi como el subdirector Administrativo y Financiero, Leonardo Perozo.
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