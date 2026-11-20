SANTO DOMINGO. El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), Mario Díaz, valoró la importancia del actual adéndum al Presupuesto General del Estado como un instrumento para fortalecer la capacidad de respuesta económica del Gobierno, preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar la continuidad de las políticas públicas dirigidas a proteger a las familias dominicanas durante el cierre del presente año.

Díaz consideró que, en el presente escenario internacional de tensiones geopolíticas, las variaciones en los mercados de los combustibles y las presiones sobre los precios de los productos de primera necesidad, resulta fundamental que el Gobierno disponga de los mecanismos presupuestarios y los recursos necesarios para enfrentar cualquier eventualidad sin trasladar cargas económicas a los hogares dominicanos.

El dirigente sindical destacó que las decisiones presupuestarias deben seguir acompañadas de la visión de protección social del Presidente de la República, lo cual ha permitido mantener los programas de asistencia, los subsidios focalizados y las medidas de compensación destinadas a los sectores de menores ingresos, especialmente en una época del año en que las familias enfrentan mayores compromisos económicos.

Asimismo, expresó que la estabilidad de los precios de los combustibles constituye un factor determinante para el desenvolvimiento de la economía nacional, debido a su incidencia directa en los costos del transporte de pasajeros, el traslado de mercancías, la distribución de alimentos y las actividades comerciales y productivas.

En ese sentido, Mario Díaz consideró necesario mantener y fortalecer los mecanismos de compensación del gasoil destinados al transporte público de pasajeros y de carga, así como los programas de apoyo a los transportistas, tomando en cuenta que estos sectores desempeñan una función esencial en la movilidad de los ciudadanos y el abastecimiento de los mercados nacionales.

Señaló que los transportistas dominicanos han realizado importantes esfuerzos para contribuir a la estabilidad económica del país, evitando que las variaciones en los costos operacionales se traduzcan automáticamente en aumentos de las tarifas de transporte y de los fletes, con el propósito de no afectar todavía más el presupuesto de las familias y de los sectores comerciales.

El secretario general de FENATTRANSC también manifestó que la política económica debe continuar prestando especial atención a la seguridad alimentaria, la estabilidad de los precios, la generación de empleos y la protección de los pequeños comerciantes, productores y trabajadores independientes.

Mario Díaz sostuvo que la estabilidad económica debe seguir traduciendose en beneficios concretos para la población, mediante la continuidad de las políticas públicas que mantienen el equilibrio entre la sostenibilidad de las finanzas del Estado y las necesidades sociales de los dominicanos.

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