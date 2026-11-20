NUEVA YORK.- El empresario dominicano en esta ciudad, Antonio Cabrera, afirmó que Leonel Fernández mejoró la calidad de vida de la gran mayoría de los dominicanos durante sus mandatos como presidente de la República Dominicana.

Cabrera habló el pasado domingo en un encuentro organizado por Geraldo Rosario, encabezado por el exmandatario y con la participación de representantes de diversos sectores de la comunidad dominicana en NYC.

Sostuvo que a Fernández aún le queda mucho por aportar al desarrollo del país y afirmó que, de volver a la presidencia, tendrá el conocimiento necesario para retomar el rumbo del desarrollo, que, a su juicio, el país necesita.

El acto se celebró en el Beverly Hills Manor, en el número 1700 de la avenida Jerome, cerca de la calle 175, en El Bronx, y reunió a cientos de compatriotas. Asistieron representantes de la Asociación de Reporteros Gráficos, de Luxury Events Rental, de ligas de sóftbol y voleibol, de Prensa y Comunidad Hispana y del Colegio Dominicano de Locutores, entre otras entidades.

Entre los presentes estuvieron el asambleísta George Álvarez, representante de El Bronx, y Fiordaliza Rodríguez, jueza de la Corte Suprema del estado de NY. También asistieron Frank Marte y Radhamés Rodríguez, presidentes de asociaciones de bodegueros de la Gran Manzana.

Al dirigirse a los asistentes, el presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) afirmó que, si bien el país se ha transformado, los beneficios de esa transformación no han llegado a todos por igual.

Señaló que persisten la pobreza y la desigualdad social, así como problemas básicos aún sin resolver, entre ellos los apagones, la falta de agua potable en numerosas comunidades y las deficiencias en la educación.

Fernández afirmó que el 65 % de los niños dominicanos no comprende lo que lee y advirtió que se trata de un problema de analfabetismo funcional con graves consecuencias para el futuro.

También sostuvo que el sistema de salud pública está colapsado y manifestó preocupación por la inseguridad ciudadana. El exmandatario señaló que a las carencias históricas del país se suman los retos asociados al uso de la inteligencia artificial y a la inserción de la RD en un mundo en constante transformación.

En ese contexto, resaltó el papel de la diáspora dominicana, a la que describió como enérgica, vibrante y patriótica, y aseguró que los dominicanos en el exterior envían alrededor de 12 mil millones de dólares anuales en remesas, cifra que, según dijo, equivale a entre el 14 % y el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB).

A su entender, sin ese aporte la economía colapsaría. Finalmente, Fernández agradeció el apoyo que, según dijo, la diáspora brinda de manera generosa, solidaria y llamó a valorar la estabilidad política y democrática del país, al considerar que una inestabilidad crónica debilitaría la confianza, frenaría la inversión y el crecimiento y perpetuaría la pobreza.

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