NUEVA YORK.- Dominicanos oriundos del nordeste de la República Dominicana llaman a los sectores productivos del país a respaldar la propuesta de Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de concertar un pacto nacional para recuperar los ríos y convertir su protección en una política de Estado.

En un documento, los firmantes, procedentes de los municipios de Pimentel, Hostos, Villa Riva y Arenoso, así como de la zona del Bajo Yuna, señalan que sus padres cultivan diversos rubros agrícolas y crían animales en la región.

Los firmantes afirman que el caudal del Yuna sigue muy bajo. Destacan que mismo tiene 210 kilómetros de longitud y es el más caudaloso del país.

Subrayan la importancia de proteger el agua, un recurso finito e indispensable para la salud, la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas. A su juicio, el pacto merece el respaldo de toda la sociedad dominicana.

Apoyan el llamado de Javier García a que participen el Gobierno, los partidos políticos, el Congreso Nacional, los ayuntamientos, el empresariado, las universidades, las organizaciones ambientalistas y las comunidades.

Por su parte, el aspirante presidencial sostiene que el deterioro de las fuentes de agua exige una intervención integral y permanente. Afirma que recuperar los ríos requiere inversión, voluntad política y cumplimiento de la legislación ambiental.

La propuesta contempla construir y rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales, reforestar las cuencas y proteger los cauces y las riberas. También prevé reforzar la vigilancia ambiental, sancionar la contaminación y monitorear la calidad del agua.

El plan incluye, además, la educación ambiental, la participación comunitaria, el financiamiento permanente y la evaluación de los resultados. Según García, la iniciativa estaría vinculada a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y a los instrumentos de planificación hídrica.

Anunció que, de asumir la Presidencia el 16 de agosto de 2028, la puesta en marcha del pacto figuraría entre las primeras acciones de su gobierno. Entre los ríos cuya recuperación considera prioritaria, García mencionó el Ozama, el Yuna, el Isabela, el Haina, el Yaque del Norte, el Yaque del Sur, el Nizao, el Higuamo y el Soco.

Entre los que hacen el llamado figuran Ernesto Báez, William Carrasco, Isabel de los Santos, María Estevez, Hugo Sierra, Manolo Liberato, Stalin López, Wilfrido Marrero, Elpidio Rivera, Melanio Tiburcio, Ana María Ruiz, Geraldo Marmolejos, César Rojas, Danilo Araujo, Pedro Hidalgo, Elvyra de Soto, Bartolo Mejía, y Francisco Ortiz, entre otros.

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