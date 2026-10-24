Gisselle Mancebo, La Reina del Larimar, se destaca en Pensilvania, Estados Unidos

Harrisburg, Pensilvania.– La diseñadora dominicana de alta joyería Gisselle Mancebo, conocida como La Reina del Larimar, presentó en el hotel Hilton Harrisburg la exposición “Cielo, Tierra y Mar, Delirio Caribeño”, en el marco de la decimotercera edición de Latino Ball.

El evento, dedicado este año a celebrar la herencia compartida de República Dominicana y Puerto Rico, sirvió de escenario para una propuesta que destaca la riqueza del larimar como símbolo de identidad y patrimonio dominicano.

La muestra reúne 10 obras de arte elaboradas en larimar, junto con una selección de anillos, brazaletes y otras piezas de joyería que exploran las distintas vetas, tonalidades y matices de esta piedra. Cada creación revela su riqueza natural mediante una propuesta que fusiona diseño, artesanía y expresión contemporánea.

Tras su exhibición en la sede de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, y en el Teatro Nacional de la República Dominicana, la colección llega por primera vez a Pensilvania, acercando al público de Latino Ball a una visión artística del larimar y de su vínculo con la identidad dominicana.

Para Mancebo, esta colección nace de una profunda conexión con la naturaleza y con sus raíces, así como del propósito de mostrar cómo el larimar puede transformarse, a través del diseño, en una auténtica manifestación artística.

“Esta colección es una invitación a descubrir el larimar desde otra perspectiva. Quise explorar todas sus tonalidades y vetas para demostrar que cada piedra es única y que, a través del diseño, puede convertirse en una verdadera obra de arte”, expresó Mancebo.

La curaduría de la exposición estuvo a cargo de Anny Abate, mientras que la organización de Latino Ball fue encabezada por George Fernández, CEO y fundador de Latino Connection, y el diseñador de moda Pedro Cruz Valdez. Las fotografías fueron realizadas por Bryan Mena.

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