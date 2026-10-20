Grupo Viamar presenta en RD el nuevo Geely Starray GF-2027, con un diseño más elegante sin renunciar a su esencia tecnológica

Santo Domingo, República Dominicana, viernes 16 de octubre de 2026. — Grupo Viamar, representante y distribuidor exclusivo de Geely en el país, presentó oficialmente el nuevo Starray GF-2027, durante un evento celebrado en las instalaciones de SD Karting, sobre la Autopista 30 de mayo, en el Malecón de Santo Domingo. Bajo el concepto “The Star Has Evolved: A New Era Begins”, la marca reunió a medios de comunicación, clientes e influenciadores del sector automotriz para presentar una versión renovada de uno de sus modelos más vendidos, con cambios que abarcan desde el diseño exterior hasta la tecnología de asistencia al conductor.

El nuevo Starray conquista al consumidor latinoamericano que busca presencia, tecnología y respaldo de marca sin renunciar a la comodidad ni a la seguridad característica de Geely. Familias jóvenes y profesionales hallarán en el HUD con realidad aumentada y la app móvil una experiencia digital tan atractiva como el manejo, la seguridad familiar y el lujo accesible bajo el «Respaldo Total» de Grupo Viamar en piezas y servicios posventa.

“Con el nuevo Starray no solo traemos un vehículo actualizado, sino la respuesta a lo que nuestros clientes nos han pedido: más tecnología, más conectividad y más seguridad, sin perder el diseño y la esencia que ya lo convirtieron en uno de los favoritos del segmento en el país”, expresó Juan Miguel Villanueva, brand manager de Geely para República Dominicana.

El cambio más evidente está en el frente, donde una nueva parrilla de listones verticales le da una postura más imponente, acompañada de faros rediseñados y rines completamente nuevos. Atrás, las luces 3D de ancho completo mejoran la visibilidad y el reconocimiento del vehículo en carretera, mientras que el marco de la placa se reubicó en una posición más baja para una imagen más limpia. El vehículo también creció: su longitud pasó de 4,670 mm a 4,706 mm, con una presencia más robusta y mayor comodidad interior.

Puertas adentro, la cabina estrena un enfoque más envolvente y tecnológico. La pantalla central, antes vertical, ahora es horizontal e incorpora botones físicos, uno de los cambios más solicitados por los usuarios del modelo anterior. La consola central fue rediseñada y el sistema de audio subió de 9 altavoces Infinity a 16 Flyme Sound, mientras que el sistema operativo pasó de Galaxy OS a Flyme Auto, con Apple CarPlay y Android Auto ahora disponibles también de forma inalámbrica.

El hardware de asistencia a la conducción se actualizó de 1V1R a 1V2R —una cámara y dos radares—, sumando sistemas como detección de punto ciego (BSD), asistente de cambio de carril (LCA), alerta de apertura de puertas (DOW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) y mitigación de colisiones traseras (CMSR), junto a la cámara de 360°, el crucero adaptativo y el Head-Up Display ya conocidos. Bajo el capó se mantiene el motor 2.0TGDi de 218 hp y 325 N·m, con transmisión automática 7DCT, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 8.2 segundos y alcanzar 215 km/h, con cuatro modos de conducción.

4,706 mm de longitud y 2,777 mm de distancia entre ejes; maletero de 650 a 1,610 litros.

Seis airbags, ESC, control de tracción G-TCS, asistente de arranque (HAC) y descenso (HDC).

Rines de 20″ con neumáticos Goodyear; techo panorámico y portón eléctricos; acceso sin llave.

Los vehículos ya están disponibles para la venta y las pruebas de manejo en los salones Geely de Arroyo Hondo, Naco y Sambil; en las sucursales de Grupo Viamar y en su red de dealers afiliados.

Sobre Grupo Viamar, es la empresa líder del sector automotriz en República Dominicana, que ofrece la más completa gama de vehículos para suplir las necesidades de movilidad de empresas y familias. En 63 años, ha invertido en infraestructura para brindar la mejor propuesta de valor y servicio postventa, con un alto índice de satisfacción. Cuenta con sucursales en Santo Domingo, Santiago, Higüey, Bávaro y San Francisco de Macorís. Representa marcas como: Ford, Kia, Mazda, Lincoln, Geely, Riddara, JAC, Shineray, Farizon y Forland; expertos en servicios de mantenimiento para carros y camiones con piezas, accesorios, lubricantes y baterías originales como Motorcraft a través de su división Quick Lane.

Sobre Geely Holding Group, uno de los fabricantes de vehículos más grandes del mundo y miembro del Fortune 500. Cuenta con más de 50.000 empleados a nivel global. Opera con 12 plantas de fabricación de vehículos, 9 de tren motriz, 6 de kits desmontables y fábricas de vehículos bajo las marcas Geely Auto, Riddara, Farizon, entre otras. El grupo está comprometido con la investigación y el desarrollo de la industria automotriz a nivel mundial. Ha establecido el Geely Automotive Research Institute en Hangzhou, el renombrado China Euro Vehicle Technology (CEVT) en Gotemburgo, y el líder mundial Geely Research Institute en Hangzhou Bay, Ningbo, para enfocarse en el desarrollo de automóviles, motores, transmisión y electrónica de vehículos. Otras instalaciones incluyen Design Centers en Barcelona, Gotemburgo, California y Shanghái. La dedicación de Geely a la innovación la ha colocado a la vanguardia de las nuevas tecnologías en energía, seguridad, inteligencia automotriz y conducción autónoma. El grupo continúa consolidando su presencia global mediante una empresa conjunta con Ford Motor Company, con sede en la planta que esta posee en Valencia, España. Esta alianza combinará capacidad industrial y tecnología para producir vehículos de bajas y cero emisiones. A partir de 2028, se prevé fabricar allí tres modelos multi-energía de Ford y dos eléctricos de Geely, lo que fortalecerá la expansión de Geely Auto en Europa.

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