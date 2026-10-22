Empresa Seaboard realiza un operativo de recogida de desechos sólidos en el Santuario de Mamíferos Marinos de Manatí Puerto Plata

SANTO DOMINGO, RD.-La empresa Seaboard (Transcontinental Capital Corporativo LTD) y sus colaboradores realizó un operativo de recogida de desechos sólidos en el Santuario de Mamíferos Marinos de Manatí, en la comunidad de Estero Hondo, provincia Puerto Plata, con la participación de los estudiante de los Politécnicos Milagros Hernández y Lisandra Germosen Fondeur, de Villa González.

Se recolectaron más de 2,000 libras de plásticos que había en el litoral de este emblemático parque, debido a que los envases plásticos y otros escombros provienen de los ríos Bajabonico y La Jaiba y otros arroyos de la zona, lo que constituye un peligro para la reserva de manatí.

El vicepresidente y gerente general de Seaboard, Armando Rodríguez, manifestó su gran satisfacción de colaborar nuevamente con el Patronato del Parque Ecológico Las Lagunas, que dirige Franklin Toribio, en esta ocasión junto con los comunitarios de esta zona, en la limpieza y recolección de desechos sólidos en los refugios silvestres del Manatí, en La Isabela, ciudad de Puerto Plata.

Destacó que la sostenibilidad y la protección del medio ambiente son de gran importancia en el quehacer de responsabilidad social empresarial.

“Seaboard Energía Limpia, apoya un sinnúmero de entidades en todo tipo de actividades de responsabilidad social, como son: el medio ambiente, el deporte, la cultura, el arte y las comunidades, pero mantener las costas y refugios para la protección de las especies animales, reviste de gran importancia para nosotros y por eso estamos aquí con nuestro amigo Franklyn y el patronato del Parque Ecológico Las Lagunas”, indicó Armando Rodríguez.

Felicitó a la comunidad de la Isabela por esta iniciativa tan importante y a todas las demás entidades que se han sumado a este esfuerzo, el cual siempre ha animado al empresariado en general y al sector energético, en particular, a apoyar iniciativas como esta.

Más de 70 estudiantes se trasladaron al Santuario de Mamíferos Marinos de Manatí, para participar en la actividad, y fueron recibido por el administrador de este parque, Fredy García y su personal de 12 guardabosque, quienes le dieron la bienvenida y elogiaron a la empresa Seaboard y su vicepresidente Armando Rodríguez, siempre activo por apoyar esta iniciativa.

El presidente del Parque Ecológico Las Lagunas, en Villa González, Franklin Toribio, coordinó la actividad de limpieza en el Santuario de Mamíferos Marinos de Manatí, con el objetivo de crear conciencia de mantener sin plásticos y sin basura en el litoral de la costa, que es parte de la recreación de niños y adultos.

En este operativo de limpieza participaron el director del distrito escolar 0810, Filiberto Martínez; el ambientalista Domingo Rodríguez, el periodista y director ejecutivo de la plataforma digital y programa de televisión Agroambiente, Miguel Nova; así como las Fundaciones Cometa de esperanza y Agroambiente, Lisandro Landestoy, del Viceministerio Costero Marino y otros estudiantes de la zona.

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