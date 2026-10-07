Diputados aprueban modificación de los artículos 5, 12 y 14 de la Ley que regula uso de medios de digitales en la justicia

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos discusiones consecutivas el proyecto de ley orgánica que modifica los artículos 5, 12 y 14 de la Ley Núm. 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial.

El proyecto tiene por objeto modificar los artículos 5, 12 y 14 de la Ley núm. 339-22, del 22 de julio de 2022, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, a los fines de optimizar la prestación del servicio judicial digital, fortalecer su eficiencia y garantizar un acceso a la justicia más ágil, transparente y seguro.

El proponente de la pieza legislativa, Alfredo Pacheco, reconoció el esfuerzo de la comisión especial que estuvo a cargo del estudio, asegurando que fue un arduo trabajo estudiar la modificación.

“Esta etapa del proyecto tiene una particularidad y es que todas las bancadas han hecho sus aportes para lograr la aprobación de este proyecto de ley , que es trascendental” explicó Alfredo Pacheco.

Manifestó que ya conversó con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sobre la necesidad de agilizar el conocimiento de la pieza que ahora pasa a esa otra ala del Congreso Nacional.

El presidente de la Comisión Especial que estudió la iniciativa, Tobías Crespo, explicó al pleno que se decidió ofrecer un informe favorable con algunas modificaciones.

Sostuvo que como la tecnología avanza y han surgido algunos avances, se tomó en cuenta esa situación para adecuar la ley a los actuales momentos que vive el país.