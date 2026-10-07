Diputados aprueban modificación de los artículos 5, 12 y 14 de la Ley que regula uso de medios de digitales en la justicia
El proyecto tiene por objeto modificar los artículos 5, 12 y 14 de la Ley núm. 339-22, del 22 de julio de 2022, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, a los fines de optimizar la prestación del servicio judicial digital, fortalecer su eficiencia y garantizar un acceso a la justicia más ágil, transparente y seguro.
El proponente de la pieza legislativa, Alfredo Pacheco, reconoció el esfuerzo de la comisión especial que estuvo a cargo del estudio, asegurando que fue un arduo trabajo estudiar la modificación.
“Esta etapa del proyecto tiene una particularidad y es que todas las bancadas han hecho sus aportes para lograr la aprobación de este proyecto de ley , que es trascendental” explicó Alfredo Pacheco.
Manifestó que ya conversó con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sobre la necesidad de agilizar el conocimiento de la pieza que ahora pasa a esa otra ala del Congreso Nacional.
El presidente de la Comisión Especial que estudió la iniciativa, Tobías Crespo, explicó al pleno que se decidió ofrecer un informe favorable con algunas modificaciones.
Sostuvo que como la tecnología avanza y han surgido algunos avances, se tomó en cuenta esa situación para adecuar la ley a los actuales momentos que vive el país.
Otras iniciativas
Los diputados aprobaron en primera discusión el proyecto de ley que designa con el nombre «Estación Enerolisa Núñez», la estación del Metro de Santo Domingo hacia Punta Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.
La iniciativa, de la diputada Dulce Rojas, establece en uno de su considerando que la señora Enerolisa Núñez se constituyó en una relevante exponente del folclore nacional y en una figura emblemática de la salve afrodominicana, dedicando su vida a la preservación, promoción y transmisión de esta manifestación cultural de profundas raíces históricas, particularmente vinculada a la comunidad de Villa Mella, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana.
En la sesión de este miércoles los diputados también aprobaron en única discusión una resolución que otorga un reconocimiento al voluntariado de jóvenes universitarios ASEZ, por su destacada labor ambiental, social y comunitaria en la República Dominicana.
La pieza legislativa de la autoría de la diputada Dharuelly Leany D´Aza Caraballo, en uno de su considerando señala que, este voluntariado ha demostrado un profundo compromiso con el bienestar de la sociedad mediante la realización de actividades voluntarias en beneficio de las comunidades, tales como jornadas de donación de sangre, campañas de preservación ambiental, y programas de concientización sobre temas sociales.
Reconocimiento
Uno de los proponentes de la pieza legislativa el diputado José del Carmen Montero Arias, en su turno de motivación destacó los méritos artísticos que adornan a Fernando Villalona, lo que lo hace merecedor del reconocimiento.
Minuto de silencio
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco al cerrar los trabajos de la sesión, convocó a sus colegas a sesionar el próximo martes a las 10 de la mañana.