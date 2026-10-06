DGJP fortalece educación previsional en Congreso Nacional de la UNET

Santo Domingo, D.N. martes 06 de octubre, 2026.- La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la educación previsional y la orientación sobre los derechos y beneficios de la seguridad social, durante el III Congreso Nacional Extraordinario de la Unión Nacional de Empresas de Transporte (UNET), celebrado en el Hotel Renaissance Jaragua Santo Domingo.

En el marco del encuentro, el subdirector general de la DGJP, licenciado Félix Joel Almonte, impartió la conferencia “Cultura en Seguridad Social, Garantía de Bienestar”, en la que abordó los principales aspectos del Sistema de Reparto Estatal, los requisitos para acceder a una pensión y los beneficios contemplados para sus afiliados.

La participación de la institución se enmarca en las directrices del presidente de la República, Luis Abinader, bajo la dirección del Licdo Juan Rosa, la cual es orientada a impulsar una gestión pública más cercana, eficiente y enfocada en el bienestar de la ciudadanía, así como en el fortalecimiento de acciones que permitan a los trabajadores, jubilados y pensionados conocer y ejercer plenamente sus derechos.

Durante su exposición, Almonte destacó la importancia de fomentar una cultura de seguridad social basada en el conocimiento de los derechos y deberes de los trabajadores, especialmente en materia de jubilaciones, pensiones y prestaciones.

Asimismo, resaltó el seguro de salud como un componente esencial de la protección social y una garantía para el bienestar de jubilados y pensionados. El funcionario también explicó que la orientación previsional permite a los trabajadores conocer y ejercer plenamente sus derechos, así como prepararse adecuadamente para la etapa del retiro. En ese sentido, destacó la importancia de continuar acercando información a los diferentes sectores de la sociedad sobre los servicios y beneficios que ofrece la DGJP.

El congreso, dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader, reunió a autoridades, empresarios, dirigentes y representantes de organizaciones vinculadas al sector transporte. Durante la jornada, el presidente de la UNET, Reynaldo Pérez Sánchez, abordó los principales desafíos del sector y la necesidad de continuar impulsando su transformación y organización.

La actividad contó además con la participación del presidente del Senado de la República y senador por la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, quien juramentó la nueva estructura dirigencial de la organización.

Con esta participación, la DGJP reafirma su compromiso de fortalecer la educación y orientación previsional, contribuyendo a que trabajadores, jubilados y pensionados conozcan sus derechos, beneficios y servicios, en favor de una mayor protección social en la República Dominicana.

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