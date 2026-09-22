Por: María Hernández

El 24 de septiembre los dominicanos recuerdan con devoción la conmemoración religiosa de la Virgen de las Mercedes, Patrona de la República Dominicana.

De acuerdo al medio periodístico Vatican News la Virgen de Las Mercedes es una advocación mariana y su nombre quiere decir misericordia o Gracia y es reconocida por toda la iglesia como la patrona de los cautivos y reclusos.

Al revisar algunos antecedentes históricos se tiene que los padres seguidores de la Orden de los Mercedarios llegaron a nuestro país, en ese momento Isla de la Española entre los años 1510 y 1511 y trajeron la devoción a la virgen que tiene el título mariano que tuvo su origen en Barcelona, España

Mucho antes, en el año 1495 ya se hablaba de una tradición religiosa legendaria denominada El Milagro del Santo Cerro, en donde afirman que la Virgen se manifestó en ese lugar hoy sagrado durante un combate entre españoles e indígenas de origen taíno para proteger a los cristianos.

La Virgen de las Mercedes fue declarada Patrona el 8 de septiembre de 1615 , pero fue en el año 1740 y mediante Real Cédula del rey de España Felipe V la oficializó y autorizó el traslado de la fecha al 24 de septiembre, como lo revelan varios portales.

Sin embargo, a la Virgen de Las Mercedes se le declaró de manera oficial como Patrona, luego de la Independencia Nacional en el 1844, como lo resaltan varios historiadores.

Al revisar la obra del profesor Juan Bosch, ex presidente de la República y escritor de fama internacional, «De Cristóbal Colón a Fidel Castro: El Caribe Imperial», aborda la forma en que se manipuló la historia religiosa en tiempos de la Conquista. Se explica como un invento de los españoles la narración de que los taínos intentaron quemar una cruz que había sido plantada por los españoles y en ese momento apareció la Virgen de las Mercedes como forma de aterrorizar y hacer huir a los nativos.

Bosch criticó, de manera lógica, la versión y señaló como una contradicción el relato y cuestionó que intentaran poner a la Virgen del lado de la causa opresora.

La festividad religiosa de la Virgen de las Mercedes es, junto a la de la Virgen de la Altagracia, Protectora de los dominicanos, que se recuerda el 21 de enero, una de las advocaciones marianas que más tienen presentes los feligreses de nuestro país por lo que participan con gran entusiasmo en todas las actividades que realiza la iglesia Católica en diferentes regiones del país.

A la virgen de las Mercedes se le atribuyen muchos milagros y los marginados, presidiarios y desvalidos se aferran a tan excelsa divinidad, junto a la colectividad religiosa.

Tanto en la capital como en su sede principal del Santo Cerro, en La Vega y otras provincias del país, la Virgen de Las Mercedes recibe grandes muestras de afecto y admiración por parte de creyentes y también de simples admiradores que pagan hasta mil quinientos pesos de pasaje desde la capital para llegar al lugar sagrado, mientras otros hacen el recorrido en caminatas solos o acompañados .

Dentro de los obsequios que le llevan a la Virgen de Las Mercedes y que se pueden adquirir cerca del santuario se encuentran velones, velas, flores, ropas de enfermos para pedir su sanación, en el caso de aquellos que no pueden realizar la peregrinación , agua para ser bendecida, medallas con la imagen de la Virgen, la bandera dominicana, entre otros.

Muchos hablan de los favores que han recibido a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, dentro de los que se encuentran familiares y profesionales. Entre las peticiones personales están la devolución de la salud, poder concebir hijos a mujeres que ya han sido diagnosticadas como infértiles.

También piden favores como un nuevo trabajo, visas, viajes, casas, carros, entre otros bienes materiales e inmateriales.

Cada año crece el número de seguidores a la Virgen de Las Mercedes, aunque algunos solo aprovechan la festividad de origen religioso, que es inamovible en el calendario, para visitar familiares y amigos y compartir el día de ocio.

Las iglesias que realizan actividades para el Día de las Mercedes se encuentran tanto en la provincia Santo Domingo, como en la Vega y otras regiones de nuestro país.

Dentro de los templos y santuarios que realizan actos por el gran día están:La iglesia de Nuestra Señora de Las Mercedes en Santo Domingo que se encuentra en la calle Las Mercedes casi esquina José Reyes, en la Zona Colonial que, por lo regular realiza Eucaristías desde muy temprano, desde 6:00 a 8:00 de la mañana y a las 11: de la mañana.

Una de las actividades más llamativas, es la Procesión Tradicional que se realiza por las calles. y que es acompañada por bandas de músicas tanto de los cuerpos castrenses encabezadas por el cuerpo de bomberos.

La peregrinación más grande es la que se realiza en el Santo Cerro, La Vega donde se encuentra el centro de peregrinación del país y las peregrinaciones se hacen desde su origen, en todo el territorio nacional, hasta zonas como Cabrera, Hato Mayor, Constanza, Imbert, Sabana Grande de Palenque y Pimentel en donde La Virgen de Las Mercedes es la patrona espiritual y en donde se realizan novenas, festejos de tipo comunitario antes del 24 de septiembre que es cuando se celebra la mayor festividad religiosa en nuestro país.

Esta semana, previo a la celebración del Día de Las Mercedes se han producido hechos lamentables que enlutan a la familia dominicana en diferentes zonas de nuestro país.

Esperamos que el 24 de septiembre transcurra en paz y sin excesos independientemente del escenario en que le toque participar junto a sus familiares y amigos.