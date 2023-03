Dejan detenido al abogado Ángel Lockward tras acudir a la Procuraduría General de la República

En el marco de la Operación Calamar fue detenido este domingo el abogado Ángel Lockward, luego de que acudiera hoy a la sede de la Procuraduría General de la República a ponerse a disposición de la Justicia.

Su abogado, el jurista Norberto Rondón, fue quién ofreció la información, al señalar que había una orden de arresto contra Lockward, la que fue ejecutada.

Agregó que en las próximas 48 horas habrá que conocerle medida de coerción a Lockward y que aún no sabe bajo cuáles imputaciones.

Destacó que Lockward acudió esta mañana a la Procuraduría General donde conversó con la magistrada Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público.

“Se conversó con la magistrada Yeni Berenice, fue un conversatorio muy cordial, la magistrada como siempre muy atenta muy respetuosa de los derechos de los ciudadanos… no fue un interrogatorio fue un conversatorio como dije al principio, hay una orden de arresto», indicó.

Manifestó que Lockward fue trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Se defiende

Lockward se presentó a la sede de la Procuraduría General de la República para ponerse a disposición de las autoridades en el caso de Operación Calamar, por el que ya fueron arrestadas al menos 15 personas, entre ellas los exfuncionarios Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta.

El jurista llegó a la Procuraduría General a las 11:00 de la mañana y comunicó a la prensa que tiene un año ofreciéndose a acudir a ser investigado, pero que nunca le invitaron.

Sobre los señalamientos en su contra dijo que habrá que esperar a ver de qué se acusaría y adelantó diciendo que no ha lavado activos ni tampoco le dio dinero a la campaña presidencial de Castillo.

“El dinero que a mí me pagaron lo tengo y no he cometido ningún delito que es un requerimiento previo para el lavado de activos, yo no le di dinero a Gonzalo para que vayamos estando claro, saben que yo me opuse al PLD durante ocho años y apoyé al presidente Luis Abinader», sostuvo.

Confirmó también que su residencia fue allanada esta madrugada en medio de los operativos.

Lockward dijo que acudió a la Procuraduría General como todo ciudadano para que le expliquen de qué se le investiga.