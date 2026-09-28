Juan Manuel Méndez reitera respeto a la ley acatando sentencia del Tribunal Constitucional sobre vigencia licencia adultos mayores

Santo Domingo, RD.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Juan Manuel Méndez García, anunció de manera formal que la institución dará fiel y estricto cumplimiento a la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), la cual declara inconstitucional la disposición que limitaba a solo dos años el tiempo de vigencia de las licencias de conducir para las personas mayores de 75 años.

Al ser abordado por los periodistas este lunes en INTRANT, Méndez, fue enfático al destacar la postura institucional frente a los mandatos de las altas cortes: “En mi gestión, el respeto a la ley es un fundamento. Como institución del Estado, somos los primeros llamados a garantizar el cumplimiento de las normativas y a proteger los derechos fundamentales de cada ciudadano”.

El Tribunal Constitucional falló a favor de eliminar esta restricción de tiempo, al considerar que la limitación basada exclusivamente en la edad representaba una vulneración al principio de igualdad y no discriminación consagrada en la Constitución de la República Dominicana. Con esta decisión, se garantiza que los adultos mayores no enfrenten cargas administrativas desiguales al momento de renovar su documento habilitante para conducir.

Méndez García instruyó de inmediato a los equipos jurídicos, técnicos y de atención al usuario del INTRANT para que inicien los ajustes necesarios en los sistemas y plataformas de la institución. El objetivo es que los procesos de emisión y renovación de licencias reflejen las directrices de la sentencia a la mayor brevedad, garantizando un servicio digno, eficiente y en igualdad de condiciones para los conductores de la tercera edad.

Desde el INTRANT se reitera el compromiso de seguir trabajando en el marco de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, adaptando continuamente sus procesos para responder a las necesidades de la población y al fortalecimiento del estado de derecho en el país.

Visited 1 times, 1 visit(s) today