Gobierno fortalece diálogo con transportistas ante presiones del mercado internacional

Santo Domingo, D.N. –El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, sostuvo una reunión con las principales federaciones de transporte del país, para dar seguimiento al impacto en el sector de las recientes alzas en los precios de los combustibles, ante las presiones del mercado internacional.

Durante la reunión, el ministro Sanz Lovatón declaró que evitar impactar el bolsillo de los dominicanos producto de los altos precios que registran los productos refinados del petróleo, es de alta prioridad, por lo que se tomarán las medidas fiscales necesarias para ello.

Indicó, además, que los planteamientos del sector transporte en este diálogo serán tomados en cuenta para la ejecución del presupuesto complementario para la culminación del ejercicio fiscal del año 2026 y se comprometió a darle seguimiento a otras inquietudes del sector ante el Gobierno.

En tanto que los transportistas se comprometieron a no trasladar, en lo inmediato, a los usuarios, las recientes alzas mientras avanzan los puntos planteados en la mesa de diálogo que encabeza el ministro Sanz Lovatón.

El encuentro contó con la presencia de Santiago Zamora, representante de la Confederación Dominicana de Taxistas Turísticos (CODOTATUR) y la Federación de Trabajadores Turísticos de Boca Chica (Fedetrabo), William Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Alfredo Pulinario (Cambita), del Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), Eddy Sánchez de la Federación Nacional de Transportistas Amigos de Peña Gómez (Fenatrapego), Freddy Méndez de la Unión de Propietarios y Oscar Domínguez, de la Federación Nacional de Transportistas Unificados (Fentrauni).

También Mario Díaz de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenatransc), Nazario de los Santos de la Federación de Transporte El Progreso, Gervacio de la Rosa, de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte (Fetranreno), Basilio Valerio, de la Federación de Líneas de Transporte de la Capital (Feltraci), Oscar Almanzar, de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Elías Matos, de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) y Tony Marte Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra).

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