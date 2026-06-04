Lanzan primera edición Concurso de Comunicación sobre Voluntariado Corporativo

El concurso está dirigido a periodistas y comunicadores de medios masivos, tanto impresos como digitales

Santo Domingo.- La empresa Conexión RSE anunció, que en el marco del Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, realizará la primera edición del Concurso de Comunicación sobre Voluntariado Corporativo con el apoyo de cuatro reconocidas entidades a nivel nacional y el patrocinio empresarial.

El certamen está dirigido a periodistas y comunicadores de medios masivos, tanto impresos como digitales, que hayan publicado artículos en las modalidades de periodismo escrito (periódicos o revistas), así como televisión y redes sociales sobre voluntariado corporativo en República Dominicana. Se tomarán en cuenta los trabajos publicados desde junio del 2026 hasta octubre de este año.

Las categorías para premiar serán reportaje escrito, ya sea en periódico, semanario o revista impresa; reportaje televisivo y contenido en entorno digital en Instagram, Facebook o YouTube (capítulo de podcast, entrevistas testimonial en Instagram o Facebook).

El concurso tiene el apoyo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Alianza ONG, Servicio de Voluntariado Ignaciano de la República Dominicana (SERVIR-D), NESCOM, así como al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL) y el patrocinio del Banco Popular.

El gerente General de Conexión RSE, el periodista Tony Arias Gil explicó que en su primera edición el concurso está orientado a estimular y reconocer el periodismo que visibilice las historias y aprendizajes de las empresas en República Dominicana en torno a su acción voluntaria. “Creemos que la mejor manera de celebrar los valores de los voluntarios es crear una conversación y una narrativa que permita aterrizar la idea de solidaridad a través de la acción voluntaria”, añadió Arias Gil.

Informó que conformaron un jurado voluntario compuesto por Nestor Estevez de NESCOM; Jared Ortiz de Alianza ONG; Isabel Fiallo de SERVIR-D; Leonardo Muñóz del CASFL; Rafael Álvarez, profesor de UNIBE, así como la experta en voluntariado de Uruguay, Stefania Yapor. “A todos y todas les une su labor por la buena comunicación y por el impulso del voluntariado, ya sea con una visión estratégica, organizativa y formativa”, indicó Arias Gil.

La gerente de Contenido de Conexión RSE, Yasmin Dishmey Marte, expresó que se hace necesario colocar en la agenda mediática la comunicación del impacto transformador de las acciones voluntarias de las instituciones en los territorios donde tienen incidencia. “Eso es lo que buscamos con este reconocimiento, que el voluntariado deje de ser visto únicamente como un aspecto social, como lo complementario, y que más bien se aborde como un eje estratégico, transversal al negocio y a la operación de la institución, ya que tiene un triple impacto: en los beneficiarios, en los voluntarios, y desde luego, en las empresas”.

Arias Gil y Dishmey Marte expresaron que participar en este concurso es sencillo. Invitaron a los interesados a visitar la web de la empresa conexionrse.com donde pueden encontrar la página del concurso, las bases y el formulario para participar.

Francelis Beltré, Yasmín Dishmey Marte, Tony Arias Gil y Loraine Amell

Tony Arias Gil, Néstor Estévez, jurado, Yasmín Dishmey y Rafael Álvarez, jurado.

Tony Arias Gil y los miembros del jurado, Isabel Fiallo, Jared Ortíz y Leonardo Muñoz.