Lamentan en NY el fallecimiento de la madre de Celinés Toribio, directora del INDEX

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad afirman lamentar el fallecimiento, el fin de semana pasado, de Dalila Almánzar, madre de la viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX), Celinés Toribio.

En un documento de prensa, sostienen que se unen al dolor de la actriz y comunicadora, quien, además de sus actuales funciones gubernamentales, ha sido una persona de la comunidad y con la comunidad en la Gran Manzana durante muchos años.

Muchos de nosotros comprendemos su gran dolor, porque también hemos perdido a nuestra progenitora.

La salud de su madre se había deteriorado progresivamente durante los últimos años, a causa del Alzheimer, se informó.

Como mensaje de despedida, Toribio escribió: “Descansa, madre mía”. “Mi mejor amiga, quien me hizo confiar, creer, reír y esperar siempre lo mejor con su inocencia”. “Anoche, mami respiró por última vez a las 11:15 de la noche”. “Ya dejó de sufrir, ya no más dolor, ya no más impotencia”,

“Querido Dios, gracias por regalármela”. “Mami, estoy bien, estoy tranquila, estoy en paz”, expresó Celinés en su emotivo mensaje.

La fenecida emigró junto a su esposo e hija a los Estados Unidos cuando esta tenía 16 años, lo que permitió a Celinés estudiar e iniciar una carrera profesional, con apariciones en programas internacionales como “Sábado al Mediodía” y otros espacios.

Entre quienes lamentan el fallecimiento figuran los profesionales Juan Sierra, Leonardo Bautista, Cristal de los Santos, Josefina de Marmolejos, Elvyn Carrasco, Hansel Adames, Rodolfo González y Marcial Contreras.

Asimismo, el autor de esta crónica, estudiantes, comerciantes y ciudadanos comunes: Yanet Rivera, Rafael Pantaleón, Isidro Borges, Claudio Encarnación, Irenes de Castro, Martha Rodríguez, Hugo Calderón, Manuel Antonio Rojas, Emilio Báez y César Calcaño.

Además, el director del INDEX-NY, John Sánchez, y los funcionarios de dicha institución: Ramón Nicasio, Antonio Corporan, Rafael Núñez, Juan Mejía Sarmiento, Aris Guevara, Shadie Tineo, Awilda Acosta, Zulay Mateo, Maritza Báez y Rafaela Gómez, entre otros.

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