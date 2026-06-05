Dr. Urólogo Pablo Mateo completa Fellowship Internacional en Andrología Avanzada en Madrid, España

Santo Domingo, República Dominicana. 5 de Junio 2026 .Comprometido con la actualización continua y la excelencia médica, el Dr. Pablo Mateo, Cirujano Urólogo y Trasplantólogo Renal dominicano, culminó exitosamente un Fellowship en Andrología Avanzada en el prestigioso Instituto LYX de Madrid, España, uno de los centros de referencia internacional en salud sexual masculina y cirugía reconstructiva urológica.

Durante varias semanas de entrenamiento intensivo, el Dr. Mateo participó en más de 200 procedimientos y actividades académicas de alto nivel, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades en áreas altamente especializadas de la urología moderna.

El programa incluyó entrenamiento avanzado en: Cirugía de Prótesis de Pene para el tratamiento de la disfunción eréctil severa., Implantación del Esfínter Urinario Artificial AMS 800 para el manejo de la incontinencia urinaria masculina., Tratamiento integral de la Enfermedad de Peyronie, una condición que provoca curvatura del pene y afecta la calidad de vida de los pacientes y Técnicas de Engrosamiento y Remodelación Peneana mediante procedimientos mínimamente invasivos.

El Fellowship fue realizado bajo la dirección del reconocido urólogo internacional Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca y un destacado equipo multidisciplinario del Instituto LYX, centro líder en Europa en medicina sexual masculina, andrología y cirugía reconstructiva.

“Cuando se trabaja con pasión, estudiar nunca termina. Este entrenamiento representa una oportunidad extraordinaria para continuar ofreciendo a nuestros pacientes en República Dominicana tratamientos de última generación, respaldados por la evidencia científica y la experiencia internacional”, expresó el Dr. Mateo.

Con esta formación, el especialista dominicano amplía la oferta de procedimientos avanzados disponibles para hombres que padecen disfunción eréctil, incontinencia urinaria, enfermedad de Peyronie y otras condiciones que impactan significativamente su salud y calidad de vida.

El Dr. Pablo Mateo agradeció al Instituto LYX, a su director Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca, así como a Boston Scientific y Antilles Medical por el apoyo brindado durante esta importante etapa de formación profesional.

La capacitación continua y la incorporación de nuevas tecnologías constituyen pilares fundamentales de la práctica médica moderna, permitiendo que los pacientes dominicanos tengan acceso a tratamientos cada vez más innovadores, seguros y efectivos sin necesidad de salir del país.

Foto 1 Dr. Pablo Mateo Cirujano Urólogo – Trasplantólogo Renal Director de Urología Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo

Página Web: www.pablomateo.com

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