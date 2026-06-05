Propuestas de candidata al Congreso Ávila Chevalier aterrorizan votantes D-13

NUEVA YORK.- Votantes del Distrito 13 de Nueva York, con 778,141 habitantes, de los cuales el 51.3 % es de origen hispano y el 83.5 % ciudadanos estadounidenses, integrados en los sectores de Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, Marble Hill y el noroeste de El Bronx, manifiestan sentirse alarmados y preocupados por las propuestas de la candidata al Congreso Darializa Ávila Chevalier.

Chevalier, musulmana practicante y vinculada al movimiento Socialistas Democráticos de América (DSA), que impulsa cambios profundos y radicales en el sistema económico y social de Estados Unidos, ha respaldado diversas posiciones ideológicas de corte socialista.

La consideran “que una candidata que no se dirija con respeto a sus colegas demócratas, que proponga eliminar la Policía y las cárceles, y adueñarse de las propiedades privadas, es mejor que se postule en un país comunista con Cuba o Venezuela, expresan en documento de prensa.

John Palacios, de El Bronx, dijo que leyó las publicaciones de Ávila Chevalier

Hemos vistos sus declaraciones en la portada del New York Post y eso es alarmante, creemos que esa candidata no es demócrata; ella es comunista radical, y elegirla es lo peor que nos puede pasar”, precisan.

De acuerdo con investigaciones publicadas por el New York Post, amNewYork y CNN, Ávila Chevalier, quien enfrenta al actual congresista Adriano Espaillat en las elecciones primarias del próximo 23 de junio, publicó una serie de mensajes en una cuenta anterior de Twitter, posteriormente eliminada, que incluían las siguientes declaraciones:

Abolir la Policía, las prisiones y las fronteras; poner fin a las deportaciones; expropiar la propiedad privada; y nacionalizar las principales industrias. «Un mundo sin fronteras, al igual que un mundo sin prisiones ni policía, es posible, necesario y constituye el único camino moral a seguir», señalaba un mensaje republicado por Ávila Chevalier y eliminado en septiembre de 2021.

Las publicaciones eliminadas también reflejaban hostilidad hacia destacados líderes demócratas, expresada en términos vulgares y ofensivos, tras la decisión de Bernie Sanders de poner fin a su campaña presidencial de 2020.

«Esto es para el DNC: tú, gran perra blanca (Hillary Clinton), asquerosa y fraudulenta defensora del statu quo; ¿por qué sacaste a Bernie de la maldita contienda con tu insignificante y sucia actitud de supresión del voto? ¡Tú, perra que celebras elecciones en plena pandemia!», decía una publicación de Ávila Chevalier de abril de 2020.

Una revisión realizada por CNN KFile de cientos de publicaciones y republicaciones eliminadas reveló mensajes que defendían la abolición de la Policía, las cárceles y las fronteras, así como expresiones favorables al comunismo, llamados a las fronteras abiertas y la eliminación de las deportaciones.

Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, compartió un mensaje que abogaba por una intervención gubernamental masiva para asumir el control de amplios sectores de la economía.

Entre las propuestas mencionadas figuraban la nacionalización de los servicios públicos, hospitales y compañías farmacéuticas; la suspensión del pago de alquileres e hipotecas; la eliminación de las compañías privadas de seguros de salud, y la confiscación de grandes empresas.

Asimismo, publicaciones de Ávila Chevalier calificaban a Joe Biden de «violador» y «criminal de guerra» durante la campaña presidencial de 2020; y describía a Estados Unidos como una «maldita vergüenza».

Las publicaciones recién reveladas —realizadas entre 2018 y 2022 en una cuenta de X (antes Twitter) que posteriormente fue eliminada y recuperadas por CNN mediante la herramienta Wayback Machine de Internet Archive— contienen expresiones y opiniones que han generado una fuerte controversia pública.

Entre los firmantes figuran Juan Isidro Marte, Claudio Soto, Maribel de los Santos, John Palacios, Maribel Quezada, Oscar Marmolejos, Juana Rivera, Nancy Rodríguez, Josefina del Orbe, Wascar Contreras, Elvyn Carrasco, y Juan de Dios Marmol.

Asimismo, Carmelo Sierra, Aurelio Escoto, Alejandro López, Stalín Valentín, Patricia de Sosa, Soledad Luna, Héctor Sambrano, Gregorio Paz, Sobeida Luciano, Adrian Rosario, Rodolfo Ruiz, y Sifgredo Mata, entre otros.

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