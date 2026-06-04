Facultad de Economía UASD cierra campaña con masivo respaldo a Asjana David

En una contundente demostración de fuerza y unidad académica, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró este miércoles un masivo acto de cierre de campaña en respaldo al doctor Jorge Asjana David, consolidando la proyección de una victoria en primera vuelta en las elecciones rectorales de la academia estatal. (Doctor Antonio Ciriaco)

La actividad, realizada en el Paraninfo Profesor Ricardo Michel de la FCES, reunió a profesores, servidores universitarios y dirigentes académicos que reafirmaron su confianza en la propuesta de transformación, modernización e internacionalización que encabeza Asjana David para el período de gestión que iniciará en julio próximo.

El encuentro contó con la presencia de las próximas autoridades de la FCES, entre ellas las candidatas a decanas Edita Rodríguez, Aldelis Rodríguez y Maribel Lorenzo, así como los aspirantes a vicedecanos Nicolás Jiménez y Cándido Ramírez, quienes coincidieron en destacar la capacidad de liderazgo y la visión estratégica del candidato a rector.

Durante su intervención, Jorge Asjana David reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del profesorado universitario, la promoción de una educación de calidad y la consolidación de una UASD moderna, innovadora y conectada con los más altos estándares internacionales de educación superior.

“El futuro de la UASD pasa por la dignificación de nuestros docentes, el fortalecimiento de la calidad académica y la apertura de nuevas oportunidades de cooperación e intercambio con universidades de prestigio en todo el mundo. Estamos preparados para impulsar la transformación que nuestra academia demanda”, expresó.

Asimismo, Asjana agradeció el respaldo recibido por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, señalando que ese apoyo constituye una muestra de confianza en un proyecto que busca fortalecer la institucionalidad, la excelencia académica y el desarrollo integral de la universidad.

“Recibo con gratitud esta extraordinaria manifestación de apoyo de la familia de la FCES. Juntos construiremos una gestión participativa, eficiente y orientada a garantizar una universidad más moderna, competitiva y comprometida con las necesidades del país”, afirmó.

Con este multitudinario cierre de campaña, la FCES ratifica su respaldo a la candidatura de Jorge Asjana David y fortalece las expectativas de un triunfo en primera vuelta, de cara al proceso electoral universitario que definirá las nuevas autoridades de la Primada de América.

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