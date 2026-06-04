María Estela Minyetty Báez presenta su libro “Educar con Esencia” en Azua

Por Ramón Minyety

AZUA, República Dominicana. – La doctora María Estela Minyetty Báez, vicecónsul de la República Dominicana en Nueva Orleans, Estados Unidos, puso en circulación su libro Educar con Esencia, una obra que trasciende la pedagogía tradicional para convertirse en un llamado a la sensibilidad, la humanidad y el amor como pilares fundamentales de la formación.

El acto de lanzamiento, realizado en el auditorio del Centro UASD-Azua, contó con una concurrida asistencia de docentes, estudiantes, familiares, líderes comunitarios y miembros de la sociedad civil, quienes respaldaron este significativo aporte a la cultura y al desarrollo intelectual de la provincia.

La actividad inició con una oración de invocación a Dios a cargo del pastor Sandino Romero, pastor de la Iglesia Adventista de la provincia.

Una obra con propósito

Educar con Esencia es el resultado de más de dos décadas de trayectoria en las aulas y de las experiencias de vida de la autora.

Según explicó la doctora Minyetty Báez, el libro se sustenta en tres ejes fundamentales: el amor que inspira, la vocación que impulsa y el compromiso que transforma.

“Existen libros que informan y otros que transforman. Esta obra nace de historias guardadas en el corazón, basadas en mis vivencias como hija, madre y educadora, con la convicción de que educar no es solo transmitir saberes, sino formar el carácter y sembrar esperanza”, expresó la autora durante la presentación.

Para ella, su hogar fue su primera escuela y su madre, Hilda Báez, su primera maestra, a quien describe como su principal ejemplo después de Dios. De ella aprendió valores como el amor, el servicio, el compromiso, el perdón y la solidaridad. Asimismo, destaca la influencia de su padre, Euclides Minyetty, hombre de palabra, honrado y trabajador.

La unión de sus nueve hermanos: Bellanirys, Eradys, Radhamés, Marilys, Yakelin, Milcíades, (Yunior), Yoelys y Jefferson, constituyó un elemento fundamental en la construcción de una familia fortalecida por el apoyo mutuo, el respeto y los valores humanos.

Una noche de emociones y reconocimientos

La ceremonia estuvo marcada por un profundo sentimiento de gratitud y reconocimiento.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de su hermana, la magíster Belkis Yakelin Minyetty. «Posteriormente, la doctora Ana Cristal Minyette, las licenciadas Martha Vásquez y Estefani Sención, así como la magíster Orquídea Grullón, compartieron emotivos testimonios sobre la trayectoria y calidad humana de la autora.

La doctora Ana Cristal Minyety destacó la disciplina, dedicación y excelencia que han caracterizado a la doctora María Estela Minyetty Báez durante su proceso de formación académica. Martha Vásquez resaltó su espíritu de sacrificio, perseverancia y capacidad de superación frente a los desafíos de la vida.

Por su parte, la magíster Orquídea Grullón evocó sus cualidades como madre ejemplar, vecina solidaria y amiga leal. Mientras tanto, la magister Estefani Sención, quien fue alumna de la escritora, compartió su experiencia como estudiante, resaltando las enseñanzas, los valores y la influencia positiva que marcaron su formación personal y profesional.

El evento fue conducido por el ingeniero Esterlín Minyetty, hijo de la doctora María Estela Minyetty Báez.

En la parte artística se presentaron interpretaciones musicales a cargo de los artistas Olivo Lorenzo y Franklin Cassó, quienes resaltaron mediante sus canciones la importancia de sembrar amor, fortalecer la familia y promover valores que contribuyan a una mejor sociedad.

Asimismo, se realizaron presentaciones dramatizadas acompañadas de música y efectos visuales. Durante estas representaciones se encendieron luces y se intercambiaron zapatos como símbolos de empatía y solidaridad, resaltando la influencia que tienen nuestras acciones y nuestro ejemplo para iluminar la vida de los demás.

La actividad concluyó con una oración de gratitud y bendición a cargo del pastor Carlos Rilio, presidente de la Asociación Dominicana del Sur de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien motivó a los presentes a continuar fortaleciendo los valores, la educación y la familia como bases esenciales para la transformación de la sociedad.

Trayectoria de la autora

La autora de esta obra es una destacada educadora, escritora y diplomática oriunda de Azua.

Posee un Doctorado en Planificación e Innovación Educativa; postdoctorados en Políticas Públicas y Educación, así como en Filosofía e Investigación.

Su formación académica se complementa con maestrías en Enseñanza Superior, Gestión de Centros Educativos, Planificación e Innovación Educativa y Diplomacia y Asuntos Consulares, esta última pendiente de investidura.

Como investigadora, conferencista internacional y servidora pública, ha dedicado su carrera a la promoción de los valores, la excelencia académica y el fortalecimiento de la educación, consolidándose como una referente en los ámbitos educativo, social y profesional.

Con esta publicación, la doctora María Estela Minyetty Báez pone a disposición de la sociedad una obra inspiradora que invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de educar, formar y transformar vidas desde el amor, la vocación y el compromiso

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