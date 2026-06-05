Dominicanos siguen esperando investigación Consulado-NY ante denuncia FP sobre facturación paralela y cobros excesivos

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad expresan que siguen esperando una exhaustiva investigación al Consulado dominicano, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX), tras la denuncia pública realizada el mes pasado por el partido Fuerza del Pueblo (FP-NY), que alarmó a la comunidad quisqueyana.

El secretario general de FP-NY, Odell Suero, denunció un supuesto esquema de cobros excesivos, facturación paralela y prácticas abusivas contra la comunidad dominicana en el Consulado General, dirigido por Jesús “Chu” Vásquez.

Las denuncias de FP son sumamente alarmantes, y el hecho de que el MIREX no haya movido un dedo para corregir la situación y dar a conocer cuál es la realidad en la sede consular, denunciada por un partido político con gran presencia en la Metrópoli, es motivo de cuestionamiento, sostienen en el documento.

Suero denunció, entre otras cosas, facturas computarizadas oficiales de 100 dólares por poderes consulares y, al mismo tiempo, una factura manual adicional de 60 dólares; un incremento de 10 dólares en la solicitud de doble ciudadanía.

Asimismo, se suman 20 dólares extra en cartas de ruta; hasta 60 dólares por servicios VIP en permisos de viaje para menores; un dólar por cada fotocopia; un cobro de 30 dólares por envío al tramitar pasaportes en oficinas externas, incluso cuando el solicitante puede retirarlo por sí mismo en la sede central.

Agregó que el personal de esa sede presiona a los usuarios para que soliciten pasaportes con vigencia de 10 años, de mayor costo, elevando así la facturación consular.

Que el ID consular, que debe ser opcional, se añade automáticamente al trámite de pasaporte como parte de un “paquete”, sumando 25 dólares sin una advertencia clara; de este modo, una renovación de pasaporte de 6 años pasa de 125 a 150 dólares, recoge la denuncia.

Dentro de sus denuncias, Suero también recordó que el MIREX aprobó la estandarización de tarifas consulares para garantizar uniformidad y transparencia en todas las sedes del mundo.

“Ante esto, surgen preguntas obligadas: ¿Por qué existen cobros manuales fuera del sistema oficial? ¿Por qué se aplican cargos no contemplados en la tarifa estandarizada? ¿Quién supervisa estos procedimientos? ¿Dónde termina ese dinero?”, cuestionó Suero.

Entre los firmantes del documento figuran Rodolfo Mena, Porfirio Soriano, Meregildo Santana, Carlos M. Ogando, Edison Ofre Jiménez, Wascarina Cabral, Aneuris Sánchez, Kelvin Valenuela, Sofía Valentín, Luciano Morel, Altagracia de Ruiz, y Juan Báez.

Asimismo, Leonardo Antigua, Mélida de Rivera, Miguel Trinidad, Danilo Rojas, Sigfredo Adames, Wilson Luna, Josefina de los Santos y Carlos Sierra, entre otros, quienes anteriormente habían solicitado dicha investigación.

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