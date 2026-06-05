Aumentan en NYC los delitos de odio y disminuyen los crímenes graves

NUEVA YORK.- Los delitos de odio en esta ciudad aumentaron un 74,4 % respecto a mayo del año pasado. Más de la mitad de los casos confirmados (un 60 %) estuvieron dirigidos contra personas judías, a pesar de que constituyen aproximadamente el 10 % de la población en la Gran Manzana.

Sin embargo, se registró el menor número de homicidios, tiroteos y víctimas por arma de fuego en toda la historia durante los primeros cinco meses de este año.

La delincuencia grave, en general, disminuyó un 10,6 %, con aproximadamente 1.147 delitos menos que en mayo del año pasado. Los homicidios cayeron casi un 21 %, alcanzando el nivel más bajo jamás registrado; los tiroteos se redujeron cerca de un 6 %, con un total de 247 incidentes, y el número de personas heridas por arma de fuego bajó más de un 7 %.

Con la llegada del verano, una época en la que históricamente aumenta la delincuencia, la policía puso en marcha el mes pasado su Plan de Reducción de la Violencia Veraniega. Ha confiscado cerca de 2.000 armas de fuego.

También descendieron los robos de vehículos y los delitos en el metro. Las agresiones graves aumentaron ligeramente, un 0,4 % durante el año.

La policía destacó, además, que 2025 fue el año más seguro para el sistema de metro de Nueva York desde 2009, excluyendo los años de la pandemia. En 2026, la delincuencia grave en el metro ha bajado un 1 % en lo que va del año y un 6,5 % durante mayo.

Unos 3.800 agentes patrullarán cada noche a pie en 72 zonas de alta criminalidad, distribuidas en 40 comisarías.

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