Denuncian “plantón” del alcalde Mamdani a los puertorriqueños en Gracie Mansion

NUEVA YORK.- El alcalde Zohran Mamdani le ha hecho un “plantón” a la comunidad puertorriqueña al suspender por completo la tradicional recepción que se hace año tras año en Gracie Mansion, residencia oficial del munícipe.

La alcaldía informó que este año no se celebraría la histórica recepción previa al Desfile Nacional Puertorriqueño, un evento que, durante décadas, ha servido para reconocer las contribuciones de los puertorriqueños a la vida política, económica y cultural de Nueva York.

La recepción en Gracie Mansion es considerada por muchos líderes como un símbolo de respeto y reconocimiento a diferentes comunidades que han sido fundamentales en la construcción de la identidad latina en Nueva York.

Apenas semanas atrás, la alcaldía celebró en el lugar la recepción oficial por la independencia de Grecia, manteniendo intacta una tradición similar para la comunidad grecoamericana.

“Igual hizo con los irlandeses y las comunidades árabes, por citar un par de ejemplos, pero a la vez hace cambios a las tradiciones de nosotros, los boricuas, y no es que seamos hipersensibles», sostuvo la ex comisionada municipal Lorraine Cortés, recordando que el Desfile Nacional Puertorriqueño se celebra desde 1957.

Hay una gran interrogante por parte de la comunidad que abrió las puertas a la comunidad latina en Nueva York hace 100 años”, afirmó Ed García Conde, editor del blog Welcome2TheBronx.

Versiones apuntan a que, en efecto, sí se realizará algún tipo de celebración en Gracie Mansion, pero no en los términos de años anteriores; se tratará solo de un desayuno, y el alcalde estará presente en el Desfile Nacional Puertorriqueño, que este año celebrará el domingo 14 de junio, en su edición número 69, dijo un representante de la alcaldía.

El Desfile Puertorriqueño es uno de los eventos culturales más multitudinarios de Estados Unidos y reúne cada año a más de un millón de personas entre participantes y espectadores.

«Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo», expresa la sentencia pueblerina, indicaron los dominicanos Andrés Cortorreal y Sandoval Ferreiras, para referirse a que, en el mismo lugar, año tras año, la ciudad ofrece la recepción a la comunidad dominicana durante el Desfile en Manhattan, en el mes de agosto.

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