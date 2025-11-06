Cooperativa La Telefónica destaca el valor social del cooperativismo en su 61.º aniversario*

Santo Domingo. —La Cooperativa La Telefónica celebró su 61º aniversario con una misa de acción de gracias en la Parroquia San Antonio Claret, donde su presidente del Consejo de Administración, Guillermo Rotestán, destacó la evolución y el impacto social de la entidad. Rotestán señaló que la cooperativa ha mantenido un equilibrio entre la eficiencia financiera y el compromiso humano, fortaleciendo programas sociales y de formación para socios y colaboradores.

“Una cooperativa sólida no se mide solo por sus números, sino por su capacidad de transformar vidas”, afirmó ante los asistentes. En el marco de la celebración, la institución realizó aportes sociales por un total de RD$80,000 pesos a dos organizaciones sin fines de lucro: la Casa de Acogida Faces, que apoya a pacientes oncológicos de bajos recursos, y el Proyecto Vida de la Fundación Red de Misericordia, dedicado a capacitar a jóvenes embarazadas en situación vulnerable.

“El verdadero sentido del cooperativismo es extender la mano a quien más lo necesita”, expresó Rotestán. “El futuro de La Telefónica está en manos de quienes asumen con entusiasmo y compromiso este ideal solidario.”

La Cooperativa La Telefónica, fundada en 1964, forma parte de un movimiento que impulsa la inclusión financiera en la República Dominicana ya que el sector cooperativo desempeña un papel clave al ofrecer alternativas de ahorro y crédito accesibles, fomentando la educación financiera y el desarrollo económico comunitario.

Con más de seis décadas de trayectoria, La Telefónica continúa consolidándose como un referente del cooperativismo dominicano, impulsando valores de transparencia, participación y solidaridad.

Visited 3 times, 3 visit(s) today