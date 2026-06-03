Consejo Nacional de Drogas y Ministerio de Hacienda acompañan la formalización de 40 centros de recuperación de personas con trastornos por uso de sustancias

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de Drogas (CND) y el Ministerio de Hacienda y Economía realizaron un encuentro de seguimiento y asistencia técnica con representantes de más de 40 organizaciones dedicadas a la recuperación de personas con trastornos por uso de sustancias (TUS), como parte de los esfuerzos conjuntos orientados a apoyar sus procesos de formalización.

La jornada fue coordinada a través de la Dirección de Estrategias de Atención, Tratamiento, Rehabilitación e Integración Social y el Departamento Jurídico del Consejo, junto al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y Economía, responsable de acompañar los procesos de incorporación de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana.

La iniciativa, promovida por el Estado dominicano bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader e impulsada a través del Consejo Nacional de Drogas (CND), presidido por Alejandro de Jesús Abreu, busca brindar apoyo técnico a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención, rehabilitación e integración social de personas afectadas por el consumo de sustancias ilícitas, fortaleciendo así la articulación entre las instituciones públicas y estas entidades clave en los procesos de recuperación.

La actividad, celebrada en el Salón de Eventos Jacinto Peinado del CND, forma parte de un proceso continuo de acompañamiento que ambas instituciones desarrollan para facilitar la incorporación de estas entidades como asociaciones sin fines de lucro, fortalecer sus capacidades institucionales y contribuir a la consolidación de una red nacional de organizaciones más sólida y preparada para responder a las necesidades de las personas y familias afectadas por el consumo problemático de drogas.

El encuentro estuvo encabezado por Vielka Polanco, directora ejecutiva del CASFL; Fidel Caraballo, consultor jurídico del Consejo Nacional de Drogas; y Luis Ottenwalder, director del Departamento de Tratamiento y Rehabilitación del CND.

Oientación Legal y Registro en Plataforma

Durante la actividad, los participantes recibieron orientaciones sobre los requisitos legales y administrativos para completar su incorporación como asociaciones sin fines de lucro, asistencia técnica para la elaboración y revisión de los documentos requeridos, así como material informativo y guías prácticas que facilitan el cumplimiento de la normativa vigente.

Representantes del CASFL ofrecieron capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión de las Asociaciones sin Fines de Lucro (SIGASFL), plataforma que integra los procesos y actores vinculados al registro, formalización y gestión de estas entidades, facilitando el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley y fortaleciendo la interacción entre las organizaciones y las instituciones responsables de su regulación y seguimiento.

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