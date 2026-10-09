Consejo Estratégico entrega Plan de Desarrollo de Peravia 2025-2055 en Baní; contempla rehabilitación del alcantarillado y ampliación del acueducto de Cañafistol

Baní, Peravia.– Con una amplia asistencia de autoridades, representantes de distintos sectores sociales y comunitarios, el Consejo Estratégico de Desarrollo Sostenible de Peravia realizó este jueves la entrega del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Peravia 2025-2055 en el Ayuntamiento de Baní, concluyendo así el recorrido de presentación territorial de este instrumento de planificación, que establece las principales necesidades, iniciativas y proyectos para impulsar el desarrollo de la provincia durante los próximos 30 años.

Entre los proyectos prioritarios contemplados para el municipio de Baní figuran la rehabilitación del alcantarillado sanitario, la ampliación de varios planteles educativos y la ampliación del acueducto de Cañafistol, además de otras intervenciones dirigidas a responder a las necesidades de infraestructura y servicios de la población.

La actividad estuvo encabezada por el Consejo Directivo del Plan Estratégico, presidido por Juan Carlos Guzmán; el senador y propulsor de la iniciativa, Julito Fulcar, y la gobernadora Ángela Yadira Báez de Baní; teniendo como anfitrión al alcalde Santo Ramírez, quien reconoció la importancia de esta iniciativa para orientar el crecimiento del municipio.

Ramírez, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, destacó la importancia del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Peravia 2025-2055 como una hoja de ruta para orientar el crecimiento del municipio, establecer prioridades y promover iniciativas que respondan a las necesidades de la población.

Por su parte, el presidente del Consejo Estratégico de Desarrollo Sostenible de Peravia, Juan Carlos Guzmán, destacó que el proceso de construcción del plan tuvo uno de sus puntos de partida en la visita realizada por el senador Julito Fulcar a la Cámara de Comercio y Producción de Peravia, entidad que preside, para presentar la iniciativa y promover la integración de los distintos sectores de la provincia.

Explicó que, a partir de ese primer acercamiento, se desarrolló durante aproximadamente 18 meses un proceso de consulta y construcción colectiva, en el que participaron sectores empresariales, comerciales, religiosos, políticos, profesionales, sociales y comunitarios, así como integrantes de la diáspora peraviana residente en el Gran Santo Domingo y en ciudades de Estados Unidos.

Finalmente, el senador y vicepresidente del plan, Julito Fulcar, explicó que el proceso incluyó la consulta de unas 7,500 personas, además de la recolección de 10,000 firmas de respaldo al documento, que contiene 502 páginas con propuestas orientadas al desarrollo sostenible de los municipios y distritos municipales de la provincia.

“Este no es un plan de Julito Fulcar, esto es una idea que nació de nosotros, pero que la acogieron y reprodujeron, la ampliaron y le dieron forma todos los sectores de la provincia”, expresó el senador, al subrayar que el documento recoge las aspiraciones y prioridades planteadas por la ciudadanía.

El legislador indicó que el plan constituye una herramienta de consulta para las autoridades y los distintos sectores de la sociedad, al permitir identificar las obras y acciones necesarias para cada territorio y facilitar su seguimiento, gestión y ejecución, en lugar de depender de iniciativas improvisadas.

Proyectos de impacto para Baní y la provincia

Entre los proyectos estructurantes mencionados durante la presentación figuran la creación de un centro de acopio y comercialización de productos agrícolas para la región Sur, denominado Merca Peravia; la construcción de un puerto de importación y exportación en la zona de derrumbado de Salinas; el desarrollo de infraestructura aeroportuaria y hotelera, así como iniciativas para fortalecer el turismo y los servicios de la provincia.

Asimismo, señaló que el plan contempla propuestas vinculadas con una ciudad sanitaria y una ciudad educativa, como parte de una visión integral que busca ampliar las oportunidades de desarrollo, mejorar los servicios y aprovechar el potencial productivo, comercial, agrícola y turístico de Peravia.

El vicepresidente del Consejo Estratégico sostuvo que la materialización de estas iniciativas requiere la participación conjunta del Gobierno central, los ayuntamientos, el sector privado y las organizaciones sociales, debido a que la responsabilidad de ejecutar las propuestas dependerá de las competencias y los aportes de los distintos actores involucrados.

En esta entrega, participaron, además, la gobernadora y miembro del Consejo, Angela Yadira Báez; el segundo vicepresidente y empresario Juan Arsenio Ortiz; otros integrantes directivos, así como regidores y representantes de distintos sectores, en un encuentro que contó con una nutrida asistencia.

La entrega en el Ayuntamiento de Baní marca la culminación del recorrido de presentación del plan por los territorios de la provincia, luego de encuentros realizados en los tres municipios y diez distritos municipales para exponer las prioridades identificadas en cada demarcación.

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