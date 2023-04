Comidillas

El tema haitiano sale de nuevo a relucir con la visita al país de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos que visita la nación esta semana………Un nuevo reto para la Policía; sancionar a los miembros de ese cuerpo que le cayeron a tiros a una profesional de Mao, caso que no debe quedar sin sanción……Otra para la Policía: investigar profundamente el caso de una pareja de esposos encontrados sin vida en el interior de su vivienda en Neyba……..¿ Aspirará de nuevo Félix Bautista a la senaduría por San Juan?…….Abel Martínez se le disparó dura a Luis Abinader: «Realidad dará más duro a Abinader cuando pierda»…….. Lluvias e inundaciones en Jacagua, Santiago de los Caballeros……Genera expectativas la reunión del presidente Luis Abinader con la subsecretaria de Estados Unidos……..Los números de la Encuesta Gallup en la palestra…….Varios funcionarios deben analizar la encuesta Gallup, se quemaron…….Preocupa la tanta violencia contra las mujeres…….Anote: la Suprema c onsidera que los bancos tienen la responsabilidad civil de proteger los ahorros de sus clientes……….Llama la atención eso de puntos de venta ilegal de combustible en Mao, Valverde….. El PLD cañoneó al Ministerio Público denunciando que ignora 23 casos de corrupción en gestión de Abinader…………..Otra: la denuncia de Alianza País de una acción en su contra en San Francisco de Macorís…….¿En que terminó lo del general en la Academia?…….Un abogado le lanzó fuerte a Girón…….El equipo de los Toros del Este demuestra que tiene muchas papeletas para el torneo de la LIDOM 2023……La ralentización de la economía, tema económico en el país…..Encuesta Gallup RCC Media: Abinader 49.1%, Leonel 22.2% y Abel 15.5%, porcentajes para buenos análisis……El 53.3% de Luis Abinader en la Encuesta Gallup RCC Media no le cae muy bien a los opositores…….¿Múltiples asaltos en Los Mina?……Muchos sectores se quejan por la falta de agua, lo que debe preocupar a Fellito………Medio Ambiente tiene mucho trabajo…….. ¿Es que persisten en la rechazada fusión de Haití y RD?……..