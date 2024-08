¿Colegas o ex colegas?

Cada vez que leo o escucho a algún colega llamar “presidente” a un ex presidente, con la inaceptable anuencia de los seudo correctores, seudo jefes de redacción, pseudo directores y demás cómplices , no puedo evitar coger cuerda y protestar para mí mismo por la degeneración del oficio periodístico, que tiene en este hecho una de sus más repudiables expresiones, que no se manifiesta con ninguna otra función, profesión u oficio…Queridos colegas: por favor, sepan que Leonel, Danilo e Hipólito son ex presidentes; es decir que fueron presidentes de esta república al parecer alfabetizada, pero ya no lo son…(Gracias).